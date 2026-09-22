Ayuntamiento de Mérida alerta por posible fraude con falsa subasta de camionetas

El Ayuntamiento de Mérida alertó a la ciudadanía sobre una publicación que circula en Facebook en la que se promociona una supuesta “Subasta de Camionetas en Mérida”, utilizando referencias al Gobierno Municipal y dirigiendo a los usuarios al sitio externo balancebazar.com.

La autoridad municipal aclaró que dicha publicación no pertenece al Ayuntamiento de Mérida ni ha sido difundida mediante sus canales oficiales, por lo que la información relacionada con una presunta subasta de vehículos del corralón municipal no debe considerarse oficial.

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De acuerdo con el Ayuntamiento, el sitio mencionado presenta supuestos requisitos para participar en la subasta, además de solicitar depósitos o garantías y atribuir determinados procedimientos a dependencias municipales. Sin embargo, estos datos no han sido emitidos ni validados por la autoridad municipal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Mérida exhortó a las y los ciudadanos a no realizar depósitos, transferencias o pagos, así como a evitar proporcionar datos personales, bancarios, fiscales o documentación oficial mediante la página señalada o cualquier enlace relacionado con la publicación.

El Ayuntamiento recordó que cualquier convocatoria o procedimiento relacionado con bienes municipales debe llevarse a cabo conforme a la normatividad correspondiente y difundirse a través de canales institucionales oficiales.

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También pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante anuncios patrocinados en redes sociales que utilicen el nombre, logotipos, referencias o imagen institucional para ofrecer vehículos, bienes u otras supuestas oportunidades de compra y posteriormente redirijan a páginas externas.

Para verificar la autenticidad de cualquier convocatoria o trámite, la ciudadanía puede consultar directamente los canales oficiales del Ayuntamiento de Mérida o comunicarse mediante Ayuntatel al 070 o al (999) 924 4000.

El Ayuntamiento informó que dará vista a las áreas correspondientes sobre la publicación detectada y reiteró el llamado a no entregar dinero ni información personal sin comprobar previamente que cualquier convocatoria o procedimiento provenga de una fuente oficial.