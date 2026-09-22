México y Reino Unido refuerzan cooperación en comercio, ONU y G20 rumbo a 2027

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este martes 22 de septiembre una reunión bilateral en Nueva York con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, en el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

A través de su cuenta de X, el canciller mexicano informó que ambos funcionarios abordaron temas comerciales, de política exterior y cooperación multilateral, además de las prioridades compartidas de cara a la presidencia británica del G20 en 2027.

Velasco ocupa la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde abril de 2026, tras su designación por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y posterior toma de protesta ante el Senado.

México y Reino Unido destacan oportunidades comerciales por el TIPAT

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue la participación del Reino Unido en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP).

Velasco señaló que la incorporación británica abre nuevas oportunidades para profundizar los vínculos económicos entre ambos países. El Reino Unido forma parte del acuerdo desde 2024 y, desde el 22 de junio de 2026, el tratado entró en vigor en su relación comercial con México.

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El CPTPP reúne a 12 economías y busca facilitar el comercio mediante reglas comunes, reducción de barreras y acceso preferencial a mercados.

México y Reino Unido coinciden en fortalecer el multilateralismo

Durante el encuentro, ambos funcionarios también celebraron el reciente respaldo británico a la Iniciativa Franco-Mexicana para la restricción voluntaria del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades masivas.

Velasco indicó que México y Reino Unido coincidieron en la importancia de defender principios de política exterior, fortalecer el multilateralismo y avanzar en materia de equidad de género.

La iniciativa promovida por México y Francia plantea que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan voluntariamente de utilizar su veto cuando existan casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra a gran escala.

Sostuve una reunión bilateral esta mañana en Nueva York con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, @Ed_Miliband. Celebramos la reciente adhesión británica al TIPAT (CPTPP), que abre nuevas oportunidades para seguir profundizando nuestros vínculos… pic.twitter.com/Vk0toaAwyb — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) September 22, 2026

Cooperación rumbo al G20 de 2027

El canciller mexicano agregó que ambas delegaciones expresaron interés en mantener una coordinación cercana de cara a la presidencia británica del G20 en 2027.

La reunión forma parte de la agenda diplomática de México durante la Asamblea General de la ONU, donde la delegación mexicana ha planteado como prioridades la defensa del derecho internacional, la soberanía, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

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