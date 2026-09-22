Moenia llegará gratis a Campeche en el Festival Pirata y Ron 2026; ¿cuándo será el concierto? Detalles aquí

La ciudad amurallada se alista para cambiar por unos días el murmullo de sus calles por el tintinear de vasos, música y aromas, con el Festival Internacional del Pirata y Ron 2026, programado del 20 al 22 de noviembre en distintos escenarios del Centro Histórico de Campeche. El encuentro busca convertirse en un nuevo producto turístico y, de paso, darle un respiro al sector local mediante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

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Considerado por sus organizadores como el primer festival de su tipo a nivel nacional y regional, la propuesta pretende reunir en un mismo escaparate a productores de ron y otros destilados de caña, además de bebidas artesanales y de granos.

De acuerdo con los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Adda Solís Peniche y Jorge Luis Lavalle Maury, hasta ahora se han registrado más de 2 mil personas, aunque se prevé alcanzar entre 20 mil y 25 mil registros para lograr una asistencia física de entre 10 mil y 15 mil visitantes.

La oferta internacional ya toma forma con la participación de más de 30 casas y marcas de México y otros países, entre ellos Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Perú y Honduras, con productos que incluyen ron, whisky, ginebra, posh y otros destilados. Entre las marcas destacadas figuran Flor de Caña, Hechicera y Ron Infinito.

El festival también pretende mover la economía más allá de las copas. La Sectur estima una derrama económica superior a 15 millones de pesos durante los tres días, con impacto directo para hoteles, restaurantes, comercios, artesanos, agencias de viajes y turoperadores.

Para estimular el consumo en el primer cuadro de la ciudad se prepara un Pasaporte Gastronómico, salones de negocios, la Copa del Ron y un concurso de mixología que incorporará insumos locales como miel y chile habanero. La intención es que el visitante recorra la ciudad, se hospede, consuma y conozca sus atractivos.

Organizaciones como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), la Canirac y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Calle 59 y del Centro Histórico se han sumado a la estrategia.

Por su parte, la aerolínea Aeroméxico ofrecerá descuentos con el código FEPIR026, mientras que Mexicana contará con tarifa preferencial bajo el código CPE2026 para quienes viajen a Campeche con motivo del evento.

La cartelera artística será otro de los grandes atractivos. La Sectur anunció que el 21 de noviembre, a las 22:00 horas, en la Plaza de la República, se presentará el grupo Moenia de manera gratuita. La directora del Instituto de Cultura y Artes del Estado (Icaec), Mónica Sosa Rodríguez, adelantó que la programación incluirá agrupaciones locales y nacionales, marimba, ballet y DJs durante el fin de semana.

JGH