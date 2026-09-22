Huracán Polo se acercará más a México el jueves: Protección Civil alerta por oleaje de hasta 9 metros

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Huracán Polo, actualmente categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, alcanzará su mayor cercanía con las costas mexicanas el próximo jueves 24 de septiembre.

A través de su cuenta de X, la dependencia señaló que el sistema se aproximará principalmente a zonas costeras de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, donde se prevén lluvias intensas y oleaje que podría alcanzar hasta 9 metros de altura.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, encabezó desde Michoacán una sesión del Puesto de Comando para revisar la evolución del ciclón y coordinar las medidas preventivas entre autoridades federales y estatales.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó este martes que Polo se mantiene como huracán categoría 5 al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, con lluvias intensas en distintas entidades del Pacífico.

¿Qué estados están bajo vigilancia por el Huracán Polo?

Protección Civil mantiene especial atención en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, debido a la trayectoria prevista del ciclón y a sus efectos indirectos.

Noticia Destacada Activan Plan Marina por Huracán Polo categoría 5 y despliega personal en el Pacífico

En Michoacán, autoridades estatales mantienen vigilancia permanente en municipios costeros y cuentan con 256 refugios temporales disponibles en caso de que sea necesario evacuar a la población.

Además, las clases permanecen suspendidas este 22 y 23 de septiembre en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío como medida preventiva.

Autoridades despliegan personal y habilitan refugios

La CNPC informó que dependencias federales y estatales ya mantienen personal, equipos y refugios temporales preparados ante posibles emergencias.

En el operativo participan Protección Civil, Conagua, Sedena, Marina, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE, Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima.

Las labores incluyen monitoreo meteorológico, comunicación con la población, preparación de refugios y despliegue de equipos de atención ante posibles inundaciones, deslaves o daños por oleaje.

Desde #Michoacán, la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, encabezó la Sesión del Puesto de Comando para dar seguimiento a la evolución y acciones de prevención y preparación del #Huracán #Polo.



📍Su mayor cercanía a costas mexicanas será el jueves, frente a… pic.twitter.com/GkuOcB7uov — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante Polo?

La población de las zonas costeras debe seguir los avisos oficiales y evitar actividades en playas, muelles y zonas de rompiente ante el incremento del oleaje.

También se recomienda no cruzar ríos, arroyos o caminos inundados, mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslaves y tener documentos y artículos esenciales preparados en caso de una evacuación.

Protección Civil pide atender únicamente información oficial y comunicarse al 911 ante cualquier situación de emergencia.

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