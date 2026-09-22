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Huracán Polo se acercará más a México el jueves: Protección Civil alerta por oleaje de hasta 9 metros

Protección Civil informó que el Huracán Polo tendrá su mayor cercanía a costas mexicanas el jueves, frente a Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, con oleaje de hasta 9 metros.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de sept de 2026

2 min

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La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, encabezó desde Michoacán una sesión del Puesto de Comando
La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, encabezó desde Michoacán una sesión del Puesto de Comando / CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Huracán Polo, actualmente categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, alcanzará su mayor cercanía con las costas mexicanas el próximo jueves 24 de septiembre.

A través de su cuenta de X, la dependencia señaló que el sistema se aproximará principalmente a zonas costeras de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, donde se prevén lluvias intensas y oleaje que podría alcanzar hasta 9 metros de altura.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, encabezó desde Michoacán una sesión del Puesto de Comando para revisar la evolución del ciclón y coordinar las medidas preventivas entre autoridades federales y estatales.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó este martes que Polo se mantiene como huracán categoría 5 al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, con lluvias intensas en distintas entidades del Pacífico.

¿Qué estados están bajo vigilancia por el Huracán Polo?

Protección Civil mantiene especial atención en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, debido a la trayectoria prevista del ciclón y a sus efectos indirectos.

La fase preventiva contempla medidas para reducir riesgos antes de que ocurra una emergencia

Noticia Destacada

Activan Plan Marina por Huracán Polo categoría 5 y despliega personal en el Pacífico

En Michoacán, autoridades estatales mantienen vigilancia permanente en municipios costeros y cuentan con 256 refugios temporales disponibles en caso de que sea necesario evacuar a la población.

Además, las clases permanecen suspendidas este 22 y 23 de septiembre en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío como medida preventiva.

Autoridades despliegan personal y habilitan refugios

La CNPC informó que dependencias federales y estatales ya mantienen personal, equipos y refugios temporales preparados ante posibles emergencias.

En el operativo participan Protección Civil, Conagua, Sedena, Marina, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE, Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima.

Las labores incluyen monitoreo meteorológico, comunicación con la población, preparación de refugios y despliegue de equipos de atención ante posibles inundaciones, deslaves o daños por oleaje.

¿Qué recomienda Protección Civil ante Polo?

La población de las zonas costeras debe seguir los avisos oficiales y evitar actividades en playas, muelles y zonas de rompiente ante el incremento del oleaje.

También se recomienda no cruzar ríos, arroyos o caminos inundados, mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslaves y tener documentos y artículos esenciales preparados en caso de una evacuación.

Protección Civil pide atender únicamente información oficial y comunicarse al 911 ante cualquier situación de emergencia.

IO

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