Aleks Syntek pide disculpas a Paola Rojas por revivir su polémica con Zague

Desde hace varios días, mucho se habló sobre la polémica situación que desató Aleks Syntek, esto durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez; sin embargo, las cosas no concluyeron en ese momento, pues hizo algunas publicaciones en redes sociales.

Una de las mencionadas durante la transmisión, fue la comunicadora Paola Rojas, pues mencionó la polémica que vivió con su expareja, el comentarista deportivo Zague, por lo que la periodista mandó un contundente mensaje.

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Aleks Syntek le pide disculpas a Paola Rojas

En medio de toda la polémica que se está viviendo, fue la propia Paola Rojas, quien comentó que Aleks Syntek la buscó para pedirle disculpas por las declaraciones que hizo en sus redes sociales.

Aseguró que ella perdonó desde el corazón, pues el cantante aseguró que aceptó su error y que sus declaraciones no fueron correctas.

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"Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo, también de corazón, lo perdoné. Doy el tema por concluido. Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse. Se acabó, le doy la vuelta a la página y todo bien"

Recordemos que, el conflicto comenzó cuando durante un en vivo, el cantante mencionó lo siguiente: “Zague la tiene bien grande” y después aseguró: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.

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