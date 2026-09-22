Carnivoro Fest regresa a Mérida: conoce cuándo y dónde disfrutar de tacos, parrilladas y música en vivo

Si buscas qué hacer en Mérida el 3 y 4 de octubre, el Carnívoro Fest 4 prepara una jornada dedicada a la gastronomía, especialmente a los cortes de carne, tacos, parrilladas y especialidades ahumadas. El evento se llevará a cabo durante dos días y tendrá acceso libre.

La edición de este año tendrá como sede la Explanada del Complejo Deportivo Kukulcán, donde se concentrarán las actividades gastronómicas y de entretenimiento.

¿Cuándo y dónde será el Carnívoro Fest 4 en Mérida?

El Carnívoro Fest 4 será el viernes 3 y sábado 4 de octubre en la Explanada del Complejo Deportivo Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

El evento está planteado como una actividad para toda la familia, con entrada gratuita, área de comedor y un pasillo de sombra para los asistentes.

¿Qué habrá para comer en el Carnívoro Fest 4?

Uno de los principales atractivos será la expoventa gastronómica, con diferentes opciones para quienes buscan carne, tacos y comida preparada al carbón.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Mérida alerta por posible fraude con falsa subasta de camionetas

Entre las opciones anunciadas se encuentran cortes como sirloin, arrachera, picaña y rib eye, además de tacos de sirloin, picaña, árabe, arrachera, guisados, diezmillo, villamelón y pastor.

También habrá parrilladas, choripán y empanadas, así como propuestas de carne a la llanera y castacón.

Para quienes prefieren los sabores ahumados, el festival contará con un ahumador texano, con costillas BBQ, pulled pork, pork belly, brisket y otras especialidades.

El menú también incluirá birria y quesabirrias con consomé, barbacoa de borrego, kibis de sirloin y brochetas a la parrilla Mar y Tierra.

Además, habrá alternativas como pizzas y chapatas, mientras que para el postre se ofrecerán fresas con crema, helados y otras opciones dulces.

Bebidas, música y lucha libre en Mérida

La experiencia del Carnívoro Fest 4 no estará enfocada únicamente en la comida. Los asistentes también podrán encontrar coctelería, mixología y cervezas artesanales.

Noticia Destacada ¿Cómo es Yucatán en otoño? Clima, Hanal Pixán, mucbipollo y los aromas de la temporada

En el programa de entretenimiento se contempla lucha libre en vivo con invitados de Cancún, además de bandas y artistas que se presentarán en el escenario musical.

El festival también tendrá un tributo a Big 4, como parte de su propuesta musical.

A esto se suma un espacio dedicado a productos y propuestas de artesanos locales, por lo que los visitantes podrán recorrer diferentes opciones además de la zona gastronómica.