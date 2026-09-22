Publican acuerdo de la SEP que restringe el uso de celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que regula el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en escuelas públicas y particulares de educación básica, media superior y superior.

El documento establece medidas diferenciadas por nivel educativo y busca garantizar el uso responsable y seguro de estas tecnologías, con énfasis en el aprendizaje, la convivencia, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La medida entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026. Desde el día siguiente a su publicación comenzará un proceso de asambleas con madres y padres de familia, tutores y comunidades escolares para explicar y acordar su aplicación.

¿Cómo será la restricción de celulares en primaria y secundaria?

Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el acuerdo establece la restricción del uso de celulares y otros dispositivos durante toda la jornada escolar.

Solo podrán utilizarse cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente, así como en casos de emergencia, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o circunstancias extraordinarias de cada comunidad escolar.

Esto significa que el dispositivo podrá permanecer guardado durante clases y recreos, salvo las excepciones previstas en el propio acuerdo.

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¿Qué pasará con los celulares en preparatoria?

En educación media superior no se establece una regla única para todos los planteles. Cada comunidad educativa deberá definir mediante consulta y diálogo cómo limitar el uso no pedagógico de los dispositivos.

Entre las alternativas contempladas están mantener los teléfonos guardados en el aula o bajo resguardo de la escuela, permitirlos únicamente en determinados horarios o espacios, restringirlos durante toda la jornada o autorizar su uso en días específicos con fines educativos.

Para educación superior, las instituciones podrán definir sus propias reglas con respeto a la autonomía universitaria, administrativa y académica.

¿Por qué la SEP decidió regular el uso de celulares?

El acuerdo señala que el uso excesivo o no regulado de dispositivos puede afectar la atención, la concentración, la convivencia y el aprovechamiento académico.

Como parte del proceso previo, la SEP realizó una consulta nacional en educación básica con 565 mil 396 figuras educativas. Entre los resultados, 81.2 por ciento respaldó la existencia de medidas nacionales para atender el uso de dispositivos en las escuelas y 88.8 por ciento estuvo de acuerdo con limitar su acceso durante la jornada escolar.

Además, 56.3 por ciento apoyó que no hubiera acceso durante toda la jornada, mientras que 95.7 por ciento respaldó establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.

#22deSeptiembre2026 Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) September 22, 2026

¿Desde cuándo se aplicarán las nuevas reglas?

El acuerdo comenzará a aplicarse formalmente el 3 de noviembre de 2026. Antes de esa fecha, las autoridades educativas deberán realizar reuniones informativas y de organización con las comunidades escolares.

Los estados y la Ciudad de México tendrán además 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para emitir o armonizar las normas necesarias en sus respectivas jurisdicciones.

El documento también establece que la aplicación tendrá un enfoque preventivo y formativo, por encima de uno exclusivamente punitivo, y contempla revisiones semestrales para evaluar los avances y realizar ajustes.

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