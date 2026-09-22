México supera los 130 millones de habitantes: Inegi revela nueva cifra de población en 2025

En México viven 130 millones 900 mil personas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundidos este martes 22 de septiembre.

El ejercicio estadístico se realizó entre octubre y noviembre de 2025 y fue diseñado para actualizar la información demográfica del país a mitad del periodo entre los censos de 2020 y 2030. El Inegi había adelantado desde el año pasado que los resultados se publicarían precisamente en septiembre de 2026.

Del total de habitantes, 130.4 millones residían en viviendas particulares, mientras que poco más de 517 mil vivían en espacios colectivos.

¿Cómo cambió la población de México entre 2020 y 2025?

Uno de los principales cambios identificados por el Inegi fue el aumento en la edad promedio de la población.

En 2020, la media era de 29 años, mientras que para 2025 subió a 32 años, lo que refleja un proceso de envejecimiento demográfico.

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Al mismo tiempo, el número promedio de hijos nacidos vivos disminuyó de 2.1 a 1.9 durante el mismo periodo.

Casi 1% de la población nació en otro país

La Encuesta Intercensal también estimó que 0.9 por ciento de la población residente en México nació en el extranjero.

Dentro de este grupo, 57.1 por ciento nació en Estados Unidos, 6.5 por ciento en Venezuela y 5.3 por ciento en Cuba.

En materia de migración internacional, el Inegi calculó que alrededor de 1.2 millones de personas que residían en México cambiaron su lugar de residencia a otro país. De ellas, unas 150 mil ya habían regresado al territorio nacional al momento del levantamiento.

Baja analfabetismo y aumenta asistencia escolar

Los resultados también muestran cambios en educación. La tasa de analfabetismo entre personas de 15 años y más bajó de 4.8 por ciento en 2020 a 3.7 por ciento en 2025, mientras que aumentó la asistencia escolar.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.… pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

En el ámbito económico, el Inegi reportó que 55 de cada 100 personas de 12 años y más trabajaban y que la tasa de ocupación alcanzó 97 por ciento, ligeramente por encima del 96.6 por ciento registrado en 2020.

La mayor proporción de la población ocupada se concentró en el sector servicios, seguida por comercio y actividades industriales.

IO