Nueva ley busca detectar cáncer infantil en máximo siete días en Campeche

Con la aprobación de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, en el Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Salud (Ssa), se dará un mejor seguimiento a cada caso, señaló el doctor Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, secretario de Salud en Campeche.

La nueva ley indica que debe haber capacitación para todo el personal médico, de enfermería y docente de educación básica, quienes, al ser el primer contacto con algún caso sospechoso de dicha enfermedad, puedan identifi car alguna señal de alerta.

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Esto permitirá aplicar el protocolo para canalizar al paciente a alguna unidad médica acreditada en un máximo de siete días hábiles.

“En esta ley se pretende hacer un seguimiento en todas las personas, enfocadas ahorita en niños y adolescentes, y que no haya abandono del tratamiento, y ahí es donde queremos hacer acciones para fortalecer este tema y, más que nada, tener comunicación con los prestadores de servicios”, manifestó Alvarado Rivadeneyra.

Aunque la nueva ley está enfocada en infantes y adolescentes, el titular de la Secretaría de Salud indicó que también se continuará dando atención a los casos de cáncer en la mujer.

“Sobre todo, en casos de detección de cáncer de la mujer, como el cervicouterino y el de mama, que son los que tienen mayor incidencia, tener las acciones de prevención, llegar a toda la población y hacer seguimiento”,

señaló Alvarado Rivadeneyra.

El titular de la Secretaría de Salud confi rmó que, hasta el momento, no tienen casos en Campeche de personas con cáncer que hayan abandonado el tratamiento por probar medicina alternativa.

“Hasta ahorita no, y los seguimientos de los casos son muy puntuales y no tenemos información respecto a eso. Lo que sí tenemos que reportar es hacer acciones de prevención y de diagnósticos oportunos”, aseguró el secretario de Salud.

El funcionario estatal también dijo que la ley ahora le da la rectoría en los servicios de salud que atienden los prestadores de servicios.

“Hay que recordar que ahora los servicios de salud están dispersos en diferentes prestadores de servicios y esta ley viene a reforzar y nos da la rectoría como Secretaría de Salud de estar checando y vigilando, así como llevar un registro de todas las personas que pudieran tener cáncer y, en su momento, dado que se presente alguna contingencia, que no haya algún medicamento o insumo para dar el tratamiento, se vería la manera, a través de la Benefi cencia Pública, de apoyar a estas personas.

“Sin embargo, con todos los prestadores de servicios, llámese IMSS-Bienestar, a través del Oncológico, y del IMSS e ISSSTE, que también tienen sus áreas de oncología, se está trabajando en la coordinación para mejorar las medidas de detección desde el primer contacto”, indicó Alvarado Rivadeneyra.