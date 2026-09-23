Campeche arrastra pérdida neta de 18 mil 344 empleos en poco más de una década

Aunque en poco más de una década Campeche registra una pérdida neta de 18 mil 344 empleos, entre septiembre de 2015 y agosto de 2026 se generaron 78 mil 868 puestos de trabajo brutos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El titular de la dependencia, Jorge Luis Lavalle Maury detalló que entre septiembre de 2015 y agosto de 2020 se crearon 25 mil 645 empleos brutos, mientras que de septiembre de 2021 a agosto de 2026, durante la actual administración estatal, se generaron 53 mil 223 plazas, más del doble que en el periodo anterior.

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Reconoció que Campeche enfrentó una fuerte contracción laboral derivada de la alta concentración económica en el sector petrolero, pues la pérdida alcanzó no sólo a empresas vinculadas directamente con la actividad, sino también a proveedores y establecimientos del sector terciario.

No obstante, afirmó que las estrategias de diversificación, atracción de inversiones, reactivación económica, apoyo al empleo y programas de crédito han permitido recuperar buena parte del terreno perdido. Añadió que tan sólo en lo que va de 2026 se han generado más de 6 mil 900 empleos respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que agosto cerró con mil 597 puestos adicionales frente al mes inmediato anterior.

En materia económica, destacó los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que colocó a Campeche en el lugar 13 nacional, seis posiciones arriba respecto a la medición anterior, convirtiéndolo en la tercera Entidad con mayor avance del país. El indicador analiza a las 32 Entidades mediante 53 variables agrupadas en seis subíndices.

Como ejemplo, señaló que el sector primario mantiene un crecimiento sostenido de 13 por ciento, de acuerdo con los últimos resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), comportamiento que vinculó con los resultados del Plan Campeche.

El IMCO también identificó a Campeche entre los tres Estados con mayores avances en complejidad económica, junto con Quintana Roo y Nayarit, al registrar incrementos de entre 12.7 y 26.9 puntos en este indicador durante la última década. El organismo, sin embargo, también advierte que a nivel nacional persiste el reto de convertir los avances económicos en mayor empleo formal.

Lavalle Maury sostuvo que la recuperación económica requiere continuidad y diversificación para reducir la dependencia histórica del petróleo, al tiempo que llamó a empresarios y sociedad a contribuir a generar condiciones de confianza para atraer nuevas inversiones.