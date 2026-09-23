“No se va a destruir el Foro Ah Kim Pech”, recula Sedumop y presenta nuevo megaproyecto en Campeche

El Foro 'Ah Kim Pech' no será destruido ni desaparecerá con la construcción del nuevo Centro Cultural Escénico, aclaró la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), al presentar un segundo proyecto para la obra que conservará una amplia plancha al aire libre para eventos masivos como el Carnaval de Campeche y las ferias de San Román y San Francisco.

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Bernard Rehn, titular de la dependencia, explicó que el proyecto se encuentra en proceso de licitación y en las próximas semanas se conocerá a la empresa ganadora, mientras que el inicio de los trabajos está previsto para el 30 de septiembre. Precisó que la obra se desarrollará sobre un terreno de poco más de dos hectáreas, actualmente sin infraestructura permanente, y que el monto de inversión será informado una vez concluido el procedimiento de licitación.

El nuevo complejo tendrá capacidad para atender a hasta 16 mil personas, dependiendo del evento. Contará con un foro cerrado con 821 butacas, mientras que el espacio al aire libre podrá recibir aproximadamente a 6 mil personas sentadas o entre 10 mil y 16 mil de pie, de acuerdo con las necesidades de cada espectáculo.

La Sedumop confirmó que el Foro Ah Kim Pech no será destruido con la nueva obra. / Alejandro Balan

Rehn detalló que el Centro Cultural Escénico estará equipado con un escenario de moderna mecánica teatral, tramoya, sistema de audio, concha acústica para conciertos, iluminación y condiciones de visibilidad adecuadas. También dispondrá de salas para ensayos de danza, cuatro espacios de usos múltiples, áreas para exposiciones y bazares, además de una zona semiabierta con vista al mar y escalinatas que comunicarán con el Malecón.

Uno de los elementos centrales será el escenario reversible, que permitirá realizar presentaciones tanto hacia el auditorio como hacia el foro exterior. De esta manera, un mismo espacio podrá albergar actividades culturales, festivales, ferias y conciertos, incluso de manera simultánea con eventos en las áreas cerradas.

La sede mantendrá eventos masivos tradicionales como el Carnaval de Campeche. / Por Esto!

El titular de Sedumop subrayó que el proyecto fue replanteado precisamente para garantizar la permanencia del Foro 'Ah Kim Pech'. “No se va a perder”, sostuvo, al señalar que la plancha al aire libre continuará disponible para concentraciones masivas, por lo que el Carnaval y otras festividades tradicionales podrán mantenerse en este punto.

El recinto también estará diseñado con accesibilidad universal mediante rampas y elevadores, contará con alrededor de 120 cajones de estacionamiento y utilizará paneles solares como apoyo al suministro eléctrico.

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Rehn añadió que el Centro Cultural Escénico funcionará como una extensión del Centro de Convenciones y podrá ser operado por ProEventos para actividades culturales, empresariales y congresos. Los ingresos por renta de espacios servirían para contribuir al mantenimiento del inmueble.

La obra, agregó, contempla estudios de mecánica de suelo y una cimentación adaptada a las condiciones del terreno, además de elevar partes importantes del recinto para reducir riesgos ante inundaciones y fenómenos meteorológicos.

JGH