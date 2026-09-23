Atlántico rompe récord sin huracanes en 2026: ¿por qué ha sido distinta la temporada para Campeche?

La temporada de ciclones del Atlántico llegó a una fecha inédita en la era satelital: hasta este miércoles no se ha formado su primer huracán del año. En 2002 y 2013, las temporadas que tenían los inicios más tardíos de ese periodo, el primer huracán apareció el 11 de septiembre. La ausencia de huracanes se refiere al Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe; sí se han formado tormentas tropicales en esa cuenca.

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¿Cómo afecta El Niño a la Temporada de Huracanes 2026?

Una de las explicaciones es el fenómeno de El Niño. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) señala que este fenómeno suele aumentar la cizalladura del viento en el Atlántico: vientos a distintas alturas que dificultan que las tormentas se organicen y alcancen fuerza de huracán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también había previsto una actividad ciclónica cercana o inferior al promedio en el Atlántico durante 2026. Es una explicación de la tendencia regional, no una garantía de que no vaya a formarse un huracán.

¿Qué ocurre mientras tanto en el Pacífico?

El contraste es visible este 23 de septiembre. El huracán Polo continúa frente a las costas del Pacífico mexicano: el reporte matutino del SMN lo ubicó como categoría 4, al sur de Guerrero y Michoacán, con pronóstico de lluvias intensas en estados del occidente y sur del país. Polo incluso alcanzó la categoría 5 el martes 22, según los avisos del Centro Nacional de Huracanes. En el Pacífico también se ha dado seguimiento a Odalys, reportada como tormenta tropical lejos de la península de Baja California. La intensidad de estos sistemas no implica una trayectoria hacia Campeche, ubicado del lado del Golfo de México.

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Aunque el Atlántico siga sin huracanes, la temporada termina el 30 de noviembre. El SMN advierte que una actividad inferior al promedio no elimina el riesgo: basta un ciclón que alcance territorio nacional para provocar afectaciones severas. Para Campeche, la situación debe evaluarse con los avisos y pronósticos vigentes, no solo con el número de huracanes formados hasta ahora.

JGH