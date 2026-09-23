Profepa clausura distribuidora de agroquímicos en Hopelchén, Campeche, tras detectar irregularidades

Una distribuidora de agroquímicos fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras detectar irregularidades en el manejo de residuos peligrosos. Durante una visita de seguimiento, los inspectores encontraron además que había disminuido considerablemente la cantidad de plaguicidas dañados, caducos o con envases rotos que habían sido asegurados meses antes.

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La empresa, Distribuidora de Agroquímicos del Sureste de la República, había sido inspeccionada el 22 de mayo de 2026. Entonces no acreditó el manejo adecuado de los residuos peligrosos que genera: carecía de registro ante la Semarnat, bitácoras y documentos sobre su entrega, transporte y recepción, entre otros requisitos. Tampoco contaba con un área destinada a almacenarlos, y los residuos no estaban debidamente envasados ni identificados.

Cuando la Profepa regresó al establecimiento el 9 de septiembre, comprobó que los residuos asegurados en mayo habían disminuido considerablemente. La empresa no presentó documentos que explicaran qué ocurrió con los plaguicidas faltantes ni que acreditaran su tratamiento o disposición final. La autoridad también señaló que el establecimiento incumplió las medidas urgentes y correctivas que se le habían ordenado, y que no compareció al procedimiento administrativo.

Ante estos hallazgos, los inspectores colocaron sellos de clausura total temporal en las instalaciones. La Profepa presentó además una querella por la presunta disposición irregular de los bienes asegurados, bajo la figura de depositaría infiel equiparada al abuso de confianza, y por los demás delitos que pudieran resultar. La presentación de la querella no supone que ya exista una sentencia.

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La clausura seguirá vigente hasta que la empresa acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad ambiental. También deberá atender las acciones correctivas y cubrir la multa determinada dentro del procedimiento administrativo.

JGH