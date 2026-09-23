Apagón de la CFE en Campeche causa cuantiosas pérdidas

Aparatos eléctricos dañados dejó como resultado el apagón de energía que se extendió de los barrios Santa Ana, Santa Lucía hasta las colonias La Paz, Huanal y Aviación donde vecinos realizaron protestas al exigir atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de energía sucedió de las ocho de la noche hasta cerca de la medianoche, luego del impacto de una tormenta eléctrica que ocasionó la caída de cuchillas de transformadores, al dejar sin luz a familias desde la avenida Revolución y sus privadas del barrio de Santa Ana hasta parte de Santa Lucía sobre la avenida Gobernadores, en todas las calles de las colonias La Paz, Huanal y cruce con avenida Miguel Hidalgo donde se desactivaron los semáforos hasta la colonia Aviación con cruce de la calle 114.

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Lo que motivó a que familias protestaran y cerraran dicho cruzamiento de la colonia Aviación hasta que llegó personal de la CFE a reactivar el servicio.

Ayer en la mañana, familias tanto de la Paz como de la Aviación reportaron que siguieron los bajones de energía al reportar que se dañaron aparatos eléctricos.

“Acá en la tienda se nos dañó uno de los enfriadores y haber si los demás aparatos eléctricos no presentaron algún daño, luego del apagón, personal de la CFE me dejaron media hora con la oreja pegada al teléfono en espera que me atendieran y tomaran nota del apagón que nos dejó sin electricidad por varias horas, cuando opino que deberían mejorar la atención y el trato hacia los usuarios”, manifestó Corazón Pacheco, vecina de la calle Arias con Gobernadores, en la colonia La Paz.

“En mi caso se me quemó el aparato de conexión de internet de IZZI y mi televisor, ahora tuve que sacar un televisor viejo que tenía, y esas pérdidas no las paga la CFE y siento que si debiesen pagarnos por las afectaciones mientras a uno nos dejan con pérdidas en nuestros hogares y el dinero no hay para comprar más aparatos electrodomésticos”, agregó Vilma Ruiz, vecina del sector.

Al continuar los pronósticos de más tormentas eléctricas que podrían seguir ocasionando más apagones de energía en barrios y colonias de la capital campechana, los usuarios de la CFE piden una mejor atención para actuar en este tipo de contingencias.

“Ahora que cada año pasa lo mismo, cada vez que lluvia fuerte con relámpagos y viento, opino que autoridades de la CFE deberían contar con algún tipo de equipo de actuación para las contingencias, porque al quedarnos sin electricidad por horas las familias tenemos perdidas de alimentos y medicamentos”, manifestó Cecilia Ramiro, habitante de la Aviación