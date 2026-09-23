Lluvias aumentarán en Campeche; prevén tormentas fuertes hacia el fin de semana

La interacción de una extensa circulación del Giro Centroamericano con vaguada sobre el Golfo de México originará lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes a lo largo de esta semana en toda la región.

Canales de baja presión uno sobre la Bahía de Campeche, otro sobre el Golfo de Honduras y la interacción con la porción norte de la Onda Tropical 40 ubicada sobre el sur de Guatemala, así como con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán.

Lo que favorece en Campeche temperaturas calurosas, así como lluvias moderadas a fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

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Actualmente la tormenta Tropical “Fay” ubicada en 31.1° N y 34.6° O a 1035 kilómetros al Suroeste de las Azores, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, se desplaza hacia el suroeste a 17 kilómetros por hora y presión mínima de 1010 hPa. La cual no representa riesgo para el país.

Al igual que el huracán “Polo” que alcanzó la categoría cinco vigilado por el Sistema Nacional atentos de lo que puedan necesitar los estados de Jalisco, Guerrero, Michoacán y Colima.

Para Campeche, para este martes, tendremos lluvias moderadas a fuertes, aclarando que no son por efectos de este Huracán.

Por lo que autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomienda a la población extremar precauciones ante la presencia constante de actividad eléctrica, turbonadas y el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Las temperaturas más altas se registraron ayer en los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el calor alcanzó los 37 grados centígrados en la máxima con 22 en la mínima.

En las cabeceras municipales de Carmen, Escárcega, Candelaria, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzibalché, donde la máxima temperatura fue de 36 grados con entre 23 y 25 en la mínima.

En Hopelchén y Calakmul, el calor alcanzó los 35 grados en la máxima con 22 en la mínima.

En general se espera que las lluvias vayan en aumento hacia el fi n de semana, al preverse un volumen de las precipitaciones aumente significativamente, pudiendo ser intensas