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Campeche / Sucesos

Buscan a Betsi Alejandra, adolescente de 16 años desaparecida en Campeche

Autoridades aún buscan a Betsi Alejandra Cardona Centeno, adolescente de 16 años vista por última vez el 31 de agosto tras salir de su domicilio en Ampliación Bellavista, Campeche.

Por Redacción Por Esto!

1 de sept de 2026

1 min

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Solicitan ayuda para localizar a Betsi Alejandra Cardona
Solicitan ayuda para localizar a Betsi Alejandra Cardona / Especial

La Comisión Local de Búsqueda de Personas solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Betsi Alejandra Cardona Centeno, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez la noche del lunes 31 de agosto en la ciudad de San Francisco de Campeche.

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De acuerdo con el boletín de búsqueda, la joven salió alrededor de las 19:30 horas de su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación Bellavista. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Cuando fue vista por última vez, Betsi Alejandra vestía una blusa blanca con fotografías del grupo de música BTS, short negro y sandalias moradas, prendas que podrían ayudar a identificarla.

La adolescente mide aproximadamente 1.49 metros, es de tez clara y complexión media. Tiene cabello corto, lacio y castaño, ojos cafés y, como seña particular, un lunar en la parte superior izquierda de la frente.

La Comisión Local de Búsqueda pidió evitar la difusión de información sin confirmar y comunicar cualquier dato que ayude a localizarla por medio de sus canales oficiales.

Las personas que tengan información pueden comunicarse por WhatsApp al 981 107 0768 o llamar al 981 811 0346. También pueden contactar a la Comisión mediante sus redes sociales oficiales o acudir a sus instalaciones ubicadas en la avenida López Mateos número 263, por calle Montecristo, en la colonia Prado.

JGH

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