Muere Baby Face: la historia del luchador mexicano que también conquistó con sus arroces

La lucha libre mexicana perdió este viernes a uno de sus representantes con mayor trayectoria internacional. José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como Baby Face, falleció a los 79 años, después de más de cinco décadas vinculadas al pancracio y de una carrera que también lo llevó a presentarse durante años en Japón.

La noticia fue confirmada el 25 de septiembre de 2026 por El Hijo del Santo, quien dedicó un mensaje de despedida al luchador y lo recordó como una figura importante de la lucha libre mexicana y un compañero de profesión cercano.

¿Quién fue Baby Face?

José Guadalupe Fuentes Ochoa nació el 31 de agosto de 1947 en Colima. Durante su infancia enfrentó dificultades económicas y encontró en la lucha libre una posibilidad para apoyar a su familia.

Su formación estuvo a cargo de Luis Canales, Shadito Cruz y Felipe Ham Lee. En 1970 realizó su debut profesional en Mazatlán, Sinaloa, donde comenzó una carrera que posteriormente lo llevó a diferentes escenarios de México y otros países.

En sus primeros años utilizó el nombre de Bombero Fuentes, pero alrededor de 1974 adoptó el personaje de Baby Face. También recibió los sobrenombres de “El Cañonero de Colima” y “El Bombardero”, relacionados con su estilo de combate y sus fuertes golpes a mano abierta.

Baby Face y su paso por Los Tigres del Ring

Durante la década de los 80, el luchador formó parte de Los Tigres del Ring, una de las tercias rudas del circuito independiente.

La agrupación estaba integrada por Baby Face, Scorpio y Luis Mariscal, quienes se enfrentaron a equipos como Los Misioneros de la Muerte, además de protagonizar encuentros ante luchadores como Canek, Dos Caras y Villano III en escenarios como el Toreo de Cuatro Caminos.

Baby Face también estuvo relacionado con los primeros años de la Universal Wrestling Association (UWA), empresa que tuvo al Toreo de Cuatro Caminos como uno de sus principales escenarios.

El campeonato que conquistó en el Toreo de Cuatro Caminos

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió el 27 de diciembre de 1981, cuando derrotó a Alfonso Dantés en el Toreo de Cuatro Caminos para conquistar el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto.

Baby Face conservó el cinturón durante aproximadamente un año y siete meses. Durante ese periodo defendió el campeonato ante rivales como Fantasma, Mano Negra, Impacto y Enrique Vera.

Su reinado terminó en julio de 1983, cuando Mano Negra lo derrotó para quedarse con el título.

Baby Face conquistó Japón con la lucha libre mexicana

Una parte fundamental de su trayectoria ocurrió fuera de México. Baby Face realizó constantes viajes a Japón durante más de 15 años, con participaciones en empresas como New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling.

En sus presentaciones en territorio japonés compartió el cuadrilátero con algunas de las figuras internacionales más reconocidas de aquella época, entre ellas Antonio Inoki, Tiger Mask, Dynamite Kid, Bret Hart y Abdullah the Butcher.

Su actividad internacional también incluyó una participación histórica en los primeros campeonatos mundiales de parejas de la UWA. El 1 de agosto de 1982, Baby Face hizo equipo con Canek para enfrentarse a Riki Choshu y Gran Hamada, quienes finalmente se quedaron con los cinturones.

Del ring a la cocina: los famosos arroces de Baby Face

La relación de Baby Face con Japón no terminó únicamente en los cuadriláteros. Durante sus viajes comenzó a interesarse por la gastronomía japonesa y aprovechaba sus días libres para conocer restaurantes y aprender técnicas de preparación.

Ya en México, esa afición se convirtió en otro capítulo de su vida. Junto con Súper Astro, fundó El Cuadrilátero, una tortería relacionada con el ambiente de la lucha libre.

Posteriormente, el establecimiento se instaló en Doctor Carmona y Valle 17, en la colonia Doctores, cerca de la Arena México. El negocio comenzó con gorditas y huaraches, pero con el tiempo los arroces se convirtieron en una de sus principales especialidades.

Incluso los platillos conservaron el vínculo con el pancracio. Algunas preparaciones recibieron nombres relacionados con luchadores y, para 2013, Baby Face señalaba que contaba con más de 35 platillos bautizados con nombres de figuras de la lucha libre.

Además de su trayectoria deportiva, Baby Face tuvo una participación en el cine en 1990, cuando apareció en la película La verdad de la lucha, junto con otras figuras del pancracio mexicano.

Con su muerte, la lucha libre mexicana despide a un luchador que construyó una carrera que pasó por los grandes escenarios nacionales, llegó hasta Japón y, con el paso de los años, encontró una nueva forma de mantenerse ligado al mundo del pancracio desde la gastronomía.