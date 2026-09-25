¿Cómo reactivar la economía de Campeche? Empresarios presentan plan de cinco acciones

Ante la crisis económica que enfrenta Campeche, empresarios y prestadores de servicios turísticos plantearon un plan integral de reactivación que contempla cinco acciones estratégicas para atraer visitantes, incrementar la derrama económica, fortalecer la actividad comercial y proyectar al Estado como un destino competitivo, mediante una agenda que involucre a los tres órdenes de gobierno, el Congreso local, la iniciativa privada y la ciudadanía.

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Abraham Azar Wabi, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Campeche, señaló que el momento económico obliga a trabajar de manera coordinada, por lo que llamó a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como al Poder Legislativo, a construir una agenda conjunta que permita generar condiciones para la recuperación.

La primera propuesta consiste en establecer una Agenda Anual de Eventos para la Reactivación Turística, con actividades gastronómicas, culturales, deportivas y de convenciones durante todo el año, principalmente en temporadas de baja afluencia. El objetivo es generar motivos de viaje y conseguir que los visitantes permanezcan al menos dos noches, distribuyendo la derrama entre hoteles, restaurantes, guías, transportistas y pequeños comercios.

La segunda iniciativa plantea una Campaña Regional de Atracción Turística enfocada en Mérida, aprovechando la cercanía con la capital yucateca para captar tanto a sus habitantes como a los turistas nacionales y extranjeros que llegan a ese Estado. La intención es posicionar a Campeche como una opción para escapadas de fin de semana y convertir esas visitas en estancias más prolongadas.

Como tercer punto se propuso la estrategia "Campeche Inteligente", enfocada en aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para mejorar la promoción turística. Los empresarios advirtieron que los viajeros recurren cada vez más a herramientas de IA para decidir sus destinos, por lo que consideraron indispensable generar y publicar información digital sobre qué hacer en Campeche, cómo llegar, cuántos días permanecer y cómo combinar el destino con otros puntos de la Península.

Azar Wabi destacó que cada negocio, asociación, dependencia y ayuntamiento puede contribuir con contenidos prácticos y comerciales en sitios web y redes sociales, mientras que las universidades podrían apoyar con capacitación y seguimiento para medir el alcance de estas estrategias.

La cuarta propuesta es crear la "Marca Campeche", con una visión de 20 años, que represente la historia, patrimonio, territorio y población, independientemente de los cambios de administración. La finalidad es contar con una identidad turística permanente que contribuya a consolidar el destino y brindar mayor certeza a las inversiones.

Finalmente, plantearon un Plan Permanente de Conservación e Imagen Urbana del Centro Histórico y Barrios Tradicionales, que contemple mantenimiento, iluminación, limpieza y conservación de monumentos, murallas y espacios patrimoniales.

Los empresarios consideraron que preservar la condición de Campeche como Patrimonio Mundial es indispensable para mantener la calidad de vida de sus habitantes y ofrecer una experiencia turística competitiva. Reiteraron su disposición para instalar mesas técnicas de trabajo con las autoridades y avanzar en acciones concretas para reactivar la economía estatal.

JGH