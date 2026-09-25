¿MC y PRI juntos en Campeche para 2027? Dejan abierta la posibilidad de una alianza

Movimiento Ciudadano, MC, dejó abierta la puerta a una eventual alianza con otros partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027 en Campeche, incluido el Partido Revolucionario Institucional, PRI, aunque su coordinación nacional aclaró que, hasta el momento, "no se ha cocinado nada" a nivel nacional y que la decisión corresponderá a la dirigencia estatal, de acuerdo con las condiciones particulares de la entidad.

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Durante su visita a Campeche, Omar Enrique Cervantes Rivera, de la Coordinación Nacional de MC, señaló que la postura de la dirigencia nacional es, en principio, competir como una sola marca, como ocurrió en el proceso electoral anterior. No obstante, consideró que cada estado debe definir las estrategias que correspondan a su propia realidad.

Explicó que la coordinación nacional confía en las llamadas alianzas ciudadanas y en los acuerdos que puedan concretarse de facto en cada entidad federativa, por lo que dejó en manos de los dirigentes locales la valoración de posibles coaliciones.

“Yo lo que apelaría es que la dirigencia estatal tome las decisiones que tengan que ser pertinentes para atacar las realidades del Estado”, sostuvo Cervantes Rivera, al aclarar que las condiciones políticas de cada entidad son diferentes y que no debe pretenderse tomar decisiones de manera uniforme desde el ámbito nacional.

Cuestionado directamente sobre una posible alianza con el PRI, el dirigente nacional aseguró que "a nivel nacional no se ha cocinado nada". Sin embargo, su postura dejó abierta la posibilidad de que la dirigencia estatal explore acuerdos con otros institutos políticos.

Por su parte, el coordinador estatal de MC, Paul Arce Ontiveros, afirmó que hasta ahora el partido no ha considerado formalmente una alianza con ningún otro instituto político. Reiteró que el movimiento mantiene abiertas sus puertas para ciudadanos y actores políticos que compartan sus principios y proyecto.

Arce Ontiveros planteó que más adelante deberán analizarse los escenarios y, en su caso, establecer acuerdos entre partidos si existe coincidencia en los objetivos electorales. Sin embargo, sostuvo que MC continuará trabajando en la construcción de candidaturas y perfiles propios para competir en 2027.

Aunque no existe actualmente un acuerdo formal con el PRI ni con otro partido, la dirigencia nacional no cerró la posibilidad de coaliciones en Campeche y otorgó margen a la estructura estatal para definir la ruta electoral.

Cervantes Rivera insistió en que la principal alianza de MC debe ser con la ciudadanía, mientras que Arce Ontiveros señaló que el partido continuará fortaleciendo su estructura territorial y preparando perfiles para el próximo proceso electoral.

En caso de que no se concrete una coalición, MC mantiene como escenario la participación con candidatos propios, por lo que el partido trabajará desde ahora en la construcción de su oferta electoral y en la definición de los perfiles que competirán en los distintos cargos que estarán en disputa en 2027.

JGH