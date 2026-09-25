Cochinilla blanca infesta nueve de cada 10 hectáreas de caña en Champotón

La plaga de cochinilla blanca infestó a cerca del 90 por ciento de la superficie destinada al cultivo de caña en Champotón, por lo que se corre el riesgo de perder la producción de la temporada de zafra 2026-2027, confirmó personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche (Cesavecam), que reconoció que el problema representa la presencia de una plaga nueva para el sector cañero de la entidad.

El presidente del organismo, Fabián Papalotzi Cruz, adelantó que la presencia del insecto pone en riesgo a cerca de 20 mil hectáreas identificadas para la siembra y cosecha de caña de azúcar, por lo que autoridades estatales y federales preparan un plan de trabajo emergente para atender a los productores y reducir la afectación en los cultivos.

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Reconoció que el problema representa la presencia de una plaga nueva para el sector cañero de la entidad. Los recorridos realizados por personal técnico, junto con los reportes de los productores y del ingenio, permitieron identificar presencia del insecto en una amplia zona de producción. La plaga también se encuentra en otras regiones costeras del país donde existe producción de caña.

De acuerdo con la información proporcionada por el especialista, la cochinilla blanca es un insecto chupador que afecta el tallo de la planta mediante la formación de una capa de cera. Su presencia puede generar condiciones para el ingreso de bacterias y virus que provocan enfermedades en la planta.

El Comité de Sanidad Vegetal señaló que inició trabajos de atención desde que recibió el reporte sobre la presencia de la plaga. Sin embargo, reconoció que el número de técnicos disponibles resulta limitado para cubrir la totalidad de la superficie productiva.

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Las autoridades contemplan dos mecanismos para atender el problema: el control químico y el control biológico. De acuerdo con el organismo, el control biológico tiene principalmente un carácter preventivo, por lo que en la situación actual se considera necesario recurrir a aplicaciones químicas para reducir de manera inmediata la presencia de la plaga. Los productores también han realizado acciones de combate en sus parcelas.

El Gobierno del Estado gestiona recursos para apoyar a los productores con una aplicación generalizada en los cultivos donde se detecte la presencia de la cochinilla blanca. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, participa en las gestiones para obtener recursos destinados a las labores de control.

El plan de atención también contempla medidas para el siguiente ciclo agrícola. Como parte de estas acciones, ya existe un trabajo para la implementación de un laboratorio destinado a la producción de organismos para control biológico. El proyecto considera la atención de la cochinilla blanca y de otros problemas fitosanitarios que puedan afectar distintos cultivos en la entidad.

Respecto a las comunidades afectadas, el organismo señaló que la presencia del insecto no se limita a dos localidades. Aunque San Luis Carpizo y Arellano fueron mencionadas entre las primeras zonas con reportes, los recorridos y la información disponible indican una distribución más amplia dentro de la superficie dedicada al cultivo de caña. La estimación preliminar ubica la presencia de la plaga entre 80 y 90 por ciento del área productiva.

El Comité de Sanidad Vegetal explicó que la detección de la cochinilla blanca no requiere una incidencia elevada para establecer medidas de control. Según la información proporcionada, la presencia de uno o dos insectos puede justificar una intervención química, debido a las características de esta plaga y al riesgo asociado con las afectaciones que puede generar en la planta. Este criterio diferencia su manejo respecto de otros organismos que requieren una mayor incidencia para activar medidas de combate.

En cuanto al periodo para controlar la plaga, el organismo indicó que no existe una fecha específica, debido a que las acciones dependen de la etapa fenológica de cada cultivo. La superficie cañera ya fue cosechada en su totalidad, aunque existen diferencias entre las fechas de corte de las distintas áreas. En algunas parcelas, el cultivo presenta una mayor altura debido a los diferentes momentos en que ocurrió la cosecha.