A sus 105 años, don Fidelio mantiene vivo el legado alfarero de Tepakán

Don Fidelio Cen Ceh cumple 105 años el nueve de noviembre y es el alfarero más longevo de la comunidad de Tepakán, pero lamenta la situación en la que se encuentra, pues en años anteriores, en estas fechas, ya se dedicaba a elaborar los tradicionales pitos para el Día de Muertos, y junto con sus hijos preparaba la mercancía y pedidos para tenerlos listos en octubre, cuando los horneaba y luego los ponía a la venta; sin embargo, señaló que la edad y las fuerzas ya no le alcanzan para realizar este trabajo que por muchos años le dio de comer.

Uno de sus hijos relató que actualmente son ellos quienes mantienen viva la tradición familiar, pues elaboran los tradicionales silbatos de barro para las celebraciones del Día de Muertos.

Mientras tanto, don Fidelio permanece en su hamaca, desde donde recuerda con nostalgia los años en los que sus manos daban forma al barro y posteriormente recorría diferentes comunidades para ofrecer sus artesanías.

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Según sus familiares, “hace cuatro años comenzó a dejar definitivamente esta actividad debido a que su condición física ya no le permitía valerse por sí mismo, y ahora está bajo el cuidado de uno de sus hijos, quien se encarga principalmente de su alimentación y atención diaria”, dijo.

La producción artesanal de don Fidelio llegó a trascender las fronteras de Tepakán, pues sus piezas también fueron conocidas y comercializadas en lugares como Hecelchakán, Campeche y otros municipios de la Península de Yucatán. Sus tradicionales silbatos adquirían especial demanda durante el Hanal Pixán, cuando las familias de origen maya se preparan para recordar y honrar a sus seres queridos que han fallecido.

A sus 105 años, Don Fidelio Cen Ceh representa mucho más que la historia de un artesano: es parte viva del legado cultural y alfarero de Tepakán. Aunque sus manos ya no tienen la fuerza para trabajar el barro como antes, sus hijos continúan con esta tradición familiar, y así mantienen encendida una costumbre