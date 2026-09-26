Alertan por Covid-19 e influenza en Campeche: suman 24 casos confirmados en lo que va de 2026

Campeche acumula 24 casos confirmados de Covid-19 e influenza en lo que va de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno Federal. La Península de Yucatán concentra una parte importante de los contagios, principalmente de influenza.

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Según el reciente reporte epidemiológico sobre enfermedades respiratorias, en Campeche se han identificado 15 casos positivos de Covid-19, de un total de 910 casos sospechosos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG). Hasta el momento, no se han reportado defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2 en la entidad.

En cuanto a la influenza, durante la temporada interestacional 2026 se han acumulado 412 casos sospechosos, de los cuales nueve fueron confirmados. En conjunto, ambas enfermedades suman 24 contagios confirmados en Campeche, cifra que mantiene a la entidad bajo vigilancia ante la circulación de virus respiratorios.

A nivel peninsular, Yucatán concentra la mayor cantidad de casos de ambas enfermedades. En Covid-19 registra 72 contagios confirmados, seguido de Quintana Roo, con 42, y Campeche, con 15, para un total regional de 129 casos.

En los registros de influenza, la diferencia es más amplia. Yucatán acumula 245 casos positivos, Quintana Roo 72 y Campeche nueve, con un total regional de 326 contagios confirmados.

Los registros también muestran diferencias en cuanto a las defunciones. Por Covid-19, Quintana Roo reporta dos fallecimientos, mientras que Yucatán y Campeche no contabilizan muertes. En influenza, Quintana Roo registra dos defunciones, Campeche una y Yucatán ninguna.

En el panorama nacional, se han confirmado 2 mil 661 casos de Covid-19. La Ciudad de México encabeza los registros, con 746 contagios, seguida del Estado de México, con 227; Puebla, con 189; Hidalgo, con 183, y Nuevo León, con 163.

En contraste, Nayarit reporta cinco casos; Baja California, 12; Colima, 13, mientras que Campeche y Durango registran 15 cada uno. Con esta cifra, Campeche se encuentra entre las entidades con menor número de casos confirmados de Covid-19.

Respecto a la influenza, el país acumula 693 contagios. Yucatán ocupa el primer lugar nacional, con 245 casos, seguido de Quintana Roo, con 72; Ciudad de México, con 59, y San Luis Potosí y Tabasco, con 29 cada uno.

Los estados con menos registros son Tamaulipas y Michoacán, sin casos confirmados; Baja California, con uno, y Coahuila, Guanajuato y Guerrero, con dos cada uno. Campeche se ubica en el lugar 18 a nivel nacional, con nueve casos de influenza confirmados.