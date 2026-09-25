Conductor presuntamente ebrio provoca choque y termina detenido tras escapar en sentido contrario

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró en las inmediaciones de la colonia Guanal, luego de que un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentara escapar después de ocasionar un accidente vial y circular en sentido contrario.

Los hechos se registraron luego de que el conductor de un automóvil Lincoln color blanco, con placas DJF-750-B del estado de Campeche, presuntamente impactara una camioneta Honda color azul, con placas DHY-934-B, en las inmediaciones del parque del Guanal.

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De acuerdo con la conductora afectada, ella viajaba acompañada de su hija cuando el automóvil Lincoln pasó junto a su unidad y la golpeó con uno de sus espejos, provocándole daños en el espejo y parte de la pintura.

Al reclamarle al conductor por lo ocurrido, este habría optado por acelerar y escapar del lugar, ingresando sobre la calle 19 en sentido contrario, situación que generó la intervención de elementos de la Policía Municipal.

La persecución terminó en el cruce de las calles 19 y 30, donde una unidad oficial logró cerrarle el paso al automóvil y evitar que continuara avanzando.

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El conductor, un hombre adulto, presuntamente en estado de ebriedad, comenzó a grabar con su teléfono celular mientras los agentes le solicitaban que descendiera del vehículo para dialogar y establecer responsabilidades por el accidente.

Sin embargo, ante el riesgo de que pudiera acelerar nuevamente y provocar una colisión contra la unidad policial, los elementos procedieron a someterlo y colocarle esposas.

Posteriormente, el hombre fue trasladado ante la autoridad ministerial correspondiente para el deslinde de responsabilidades, mientras que el automóvil Lincoln fue retirado del sitio mediante una grúa y trasladado al corralón.

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La conductora afectada deberá presentar la denuncia formal correspondiente para que se determine la responsabilidad y se pueda gestionar el pago de los daños ocasionados a su camioneta.

La movilización policiaca generó expectación entre vecinos de la colonia Guanal, quienes observaron desde sus domicilios la intervención y detención del conductor.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales derivados del percance.

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