Párroco de Champotón canta “La Puerta Negra” y bendice a jinetes con pistola aspersora

Al estilo moderno, con una pistola aspersora en mano, el párroco Martín Mena Carrillo dio la bendición a los jinetes que participaron en la tradicional cabalgata en honor a la Virgen de las Mercedes de Champotón.

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Antes de la bendición, Mena Carrillo sorprendió a los asistentes al entonar con entusiasmo el tema “La Puerta Negra”. La interpretación fue del agrado de los jinetes y feligreses, quienes respondieron con vivas para María, la Virgen de las Mercedes.

Luego de un extenso recorrido, finalmente el multitudinario contingente de cabalgantes llegó a la sede parroquial, donde los asistentes se quitaban el sombrero en señal de respeto al pasar frente a la imagen de la Virgen de Champotón, la Redentora de Cautivos.

Propios y extraños disfrutaron de este emotivo evento celebrado en el marco de los festejos patronales en honor a la Reina y Señora de Champotón.

JGH