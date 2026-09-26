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Párroco de Champotón canta “La Puerta Negra” y bendice a jinetes con pistola aspersora

El párroco Martín Mena sorprendió durante la cabalgata en honor a la Virgen de las Mercedes en Champotón al cantar “La Puerta Negra” y bendecir a los jinetes.

Por Jorge May

26 de sept de 2026

1 min

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Se celebró la tradicional cabalgata en honor a la Virgen de las Mercedes en el municipio de Champotón.
Se celebró la tradicional cabalgata en honor a la Virgen de las Mercedes en el municipio de Champotón. / Jorge May

Al estilo moderno, con una pistola aspersora en mano, el párroco Martín Mena Carrillo dio la bendición a los jinetes que participaron en la tradicional cabalgata en honor a la Virgen de las Mercedes de Champotón.

1. La Fiscalía investiga su origen y la posible relación con las actividades delictivas mencionadas.

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Antes de la bendición, Mena Carrillo sorprendió a los asistentes al entonar con entusiasmo el tema “La Puerta Negra”. La interpretación fue del agrado de los jinetes y feligreses, quienes respondieron con vivas para María, la Virgen de las Mercedes.

Luego de un extenso recorrido, finalmente el multitudinario contingente de cabalgantes llegó a la sede parroquial, donde los asistentes se quitaban el sombrero en señal de respeto al pasar frente a la imagen de la Virgen de Champotón, la Redentora de Cautivos.

Propios y extraños disfrutaron de este emotivo evento celebrado en el marco de los festejos patronales en honor a la Reina y Señora de Champotón.

JGH

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