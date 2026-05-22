Motociclista termina lesionado tras chocar contra un pochimóvil en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este viernes tras impactarse contra un pochimóvil, cuyo conductor presuntamente le cerró el paso en calles de la colonia Renovación. El percance generó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia y dejó saldos materiales.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Puerto de Progreso, cruce con la calle Puerto Salina Cruz. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor de una motocicleta particular marca Italika Z125, color negro con gris y placas del estado de Campeche, avanzaba con dirección hacia los semáforos de la zona conocida como El Chechén.

Sin embargo, al llegar al cruce, el operador de un pochimóvil color blanco con matrícula local presuntamente intentó incorporarse de forma intempestiva sobre la calle Puerto Salina Cruz sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación al motociclista.

Debido a la corta distancia entre ambas unidades, el conductor de la moto no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el vehículo de tres ruedas, saliendo proyectado hacia el pavimento, donde quedó tendido con diversas lesiones.

Testigos de los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. En tanto, un paramédico que se encontraba fuera de servicio y transitaba por el lugar brindó los primeros auxilios al lesionado en espera de la unidad de rescate.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron la valoración médica correspondiente. Afortunadamente, los golpes y escoriaciones que presentaba el afectado no ameritaron su traslado a un hospital.

Las unidades involucradas permanecieron en el sitio afectando brevemente el tráfico, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada de los ajustadores de seguros. Finalmente, los involucrados lograron un acuerdo favorable para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

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JGH