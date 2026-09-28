Arranca la fiesta de San Francisco en Campeche: conoce la agenda de actividades religiosas

Con la tradicional bajada de la imagen de San Francisco de Asís de su altar iniciaron las fi estas patronales en honor al Patrono de los sanfrancisqueños, celebración que este 2026 adquiere un significado especial al conmemorarse 800 años de su muerte.

El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís Extramuros recibió importante afluencia de feligreses que desde temprana hora se congregaron para participar en un momento de profundo significado. Entre oraciones, cantos y muestras de devoción, la imagen del santo descendió de su altar para quedar más cerca de quienes, año con año, van a refrendar su fe.

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La celebración reunió a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes participaron en la eucaristía que marcó formalmente el comienzo de las fi estas patronales a San Francisco de Asís. Los sacerdotes Noé de Jesús López Casanova y Abel Alexander Jiménez Ordóñez encabezaron la misa, en donde los fi eles elevaron sus oraciones y peticiones confiando en su intercesión para sus familias, salud, trabajo y necesidades personales.

El ambiente dentro y en los alrededores del santuario reflejó una tradición que permanece arraigada entre los habitantes del barrio, donde la fe se mezcla con la convivencia y el sentido de identidad. Para los sanfrancisqueños, las

fi estas representan no sólo una celebración religiosa, también el reencuentro con sus raíces y con una historia que se ha transmitido durante generaciones.

El programa contempla actividades religiosas, culturales y comunitarias durante las próximas semanas. Entre las más esperadas destaca la Bendición de Mascotas, programada para el sábado tres de octubre a las 9:00 horas, seguida de bautizos comunitarios y la Verbena Gastronómica.

El domingo cuatro de octubre se vivirá una de las jornadas centrales, con el Medio Maratón ‘La Puerta de Mar’, las ‘mañanitas’ a San Francisco y, a las 11:00 horas, el esperado Paseo por Mar, además de la misa solemne presidida por monseñor José Alberto González Juárez, obispo de Campeche, al término de la procesión.

Las celebraciones continuarán el 11 de octubre, con la Carrera y Caminata de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, que contempla un recorrido de cinco kilómetros y una caminata de 2.5 kilómetros.

Dentro del programa también destaca la conferencia ‘El patrimonio histórico del barrio de San

Francisco’, que ofrecerá el cronista de la ciudad, Aarón Enrique Pérez Durán, el miércoles siete de octubre a las 20:00 horas.

Entre plegarias, procesiones, música, actividades culturales y encuentros familiares, el barrio de

San Francisco vuelve a vestirse de fi esta para honrar a su santo patrono, cuya fi gura reúne a generaciones enteras alrededor de una devoción que, ocho siglos después de su muerte, continúa viva.