Motociclista derrapa y pierde la vida al no portar el casco protector adecuado en carretera de Calkiní

Trágico final tuvo un motociclista quien se trasladaba de regreso a su comunidad de San Antonio Sahcabchén, cuando sufrió un trágico accidente en el que perdió la vida al instante tras salir proyectado de su caballo de acero y terminar fuera de la cinta asfáltica donde golpeó la cabeza para terminar sin signos vitales.

Conductores que pasaron por el lugar avisaron a las autoridades y familiares de lo ocurrido, acudiendo Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos del SAMU, quienes confirmaron que el sujeto no contaba con signos vitales.

Los hechos fueron reportados a las 17:30 horas en el tramo carretero Pucnachén a la comunidad de Concepción, donde este sujeto presuntamente perdió el control de su motocicleta y terminó con su vida en el lugar del accidente, por lo que no se sabe el horario exacto del fatal impacto debido a que ciudadanos, al pasar al lugar, se percataron del sujeto tirado fuera de la cinta asfáltica.

Rápidamente al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes solo encontraron al sujeto dentro de la maleza, mientras que la presunta motocicleta ya no estaba en el lugar de los hechos.

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Solicitaron a los paramédicos para la valoración del sujeto, acudiendo al llamado los del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al llegar se percataron que ya no contaba con signos vitales; enseguida los elementos de la Policía Municipal y Estatal procedieron al acordonamiento del área en espera de la Fiscalía y peritos.

Más tarde llegaron los servicios periciales para proceder a las indagatorias de los hechos, pero al parecer no encontraron indicios de un derrape, aunque se dio a conocer que los familiares llegaron y se llevaron la motocicleta dejando el cuerpo en el lugar del accidente.

Serán las autoridades competentes quienes esclarecerán lo que realmente ocurrió en este lugar. Después de realizar las indagatorias, el personal de la Fiscalía procedió al levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la necropsia de ley y determinar la causa del fallecimiento.