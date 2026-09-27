Con cantos sacros bajan al Cristo de la Misericordia a 461 años de su llegada a la parroquia en Calkiní

Con cantos sacros y en medio de una emotiva celebración religiosa, fue bajada de su nicho la imagen del Cristo de la Misericordia, Santo Patrono de la comunidad católica Calkinience, con motivo del inicio de su tradicional novenario que se llevará a cabo del 1° al 30 de octubre, donde habrá misas, gremios, tamalada, tardeadas y quema de fuegos artificiales.

Previo a la bajada, el párroco Alejandro Uc Uc hizo una invitación a todo el pueblo para participar en las actividades religiosas y honrar a la venerada imagen, destacando la importancia de mantener viva esta tradición que reúne año con año a cientos de familias, por lo que se espera que este año no sea la excepción ya que las familias esperan estos días de diversión más en vistosa quema de fuegos artificiales en donde se divierten chicos y grandes.

Al finalizar la misa se procedió a la emotiva bajada de la milagrosa imagen desde su altar principal en la capilla dentro de la Parroquia y Convento de San Luis Obispo, para posteriormente ser trasladada entre aplausos, el alegre repicar de campanas y el estruendo de los voladores hacia el anexo parroquial, en el área de la explanada y el teatro “Monseñor Gonzalo Balmes” donde se llevó a cabo un rosario por parte de la feligresía católica quienes esperaron la segunda misa.

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La celebración eucarística fue oficiada por el párroco Fernando Manzo Barajas, quien, junto a los feligreses congregados en el recinto, destacó la trascendencia de esta tradición al cumplirse 461 años de la llegada de la venerada imagen a tierras Calkinienses.

Tras el acto litúrgico, los asistentes unieron sus voces para entonar el tradicional himno dedicado al Santo Patrono, marcando formalmente el comienzo de las actividades religiosas en el municipio, así mismo se dijo que este próximo 30 de septiembre se llevará a cabo la coronación de la imagen para arrancar de lleno el día primero con los tradicionales gremios.