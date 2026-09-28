Magna Vaquería Peninsular espera reunir a más de 5 mil 800 jaraneros en Campeche

Con el zapateado de miles de jaraneros, el sonido de la música tradicional y el colorido de los trajes regionales, el corazón de la capital campechana se convertirá nuevamente en escenario de una de las celebraciones más representativas de la identidad peninsular: la XXII Magna Vaquería Peninsular, que este 10 de octubre espera reunir al menos a 5 mil 850 bailadores y 70 contingentes provenientes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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La fiesta comenzará a las 5 de la tarde con el tradicional derrotero que partirá del Parque Principal, avanzará por la calle 8 y cruzará la Puerta del Mar para ingresar a la Plaza de la República, donde los contingentes harán un recorrido y posteriormente saldrán por el Pasaje Piña Chan. Entre sombreros, ternos, guayaberas, música y el inconfundible ritmo de las jaranas, la celebración buscará convertir el Centro Histórico en un gran escenario de la cultura peninsular.

Ricardo Rodríguez Dives, titular de la Unidad de Arte y Gestión del Instituto de Cultura y Artes del Estado, ICAECAM, explicó que la convocatoria se difundió en cerca de 70 poblaciones de los tres estados de la península, además de los 13 municipios de la entidad, con el propósito de incorporar tanto a grupos tradicionales como academias, organizaciones sociales y participantes de los tres órdenes de gobierno.

Los organizadores esperan reunir al menos a 5 mil 850 bailadores. / Alejandro Balan

La jornada no será únicamente para quienes quieran bailar. A partir de las 8 de la noche comenzará el concurso de la Magna Vaquería, que contempla tres categorías: Cabeza de Cochino, Jarana Infantil y Jarana General. En cada una se entregarán premios de 20 mil pesos al primer lugar, 15 mil al segundo y 10 mil al tercero.

Rodríguez Dives destacó que el año pasado participaron alrededor de 5 mil 850 bailadores, de los cuales 2 mil 100 fueron concursantes, por lo que para esta edición se espera mantener o superar esa cifra, debido al incremento que han registrado otras actividades culturales durante el año.

La organización contempla gradas para el público, espacios especiales para personas con discapacidad y adultos mayores, así como medidas de protección civil y seguridad para participantes y asistentes.

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Las inscripciones pueden realizarse al teléfono 981 186 3044, en las oficinas de la Unidad de Arte y Gestión, ubicadas en la avenida 16 de Septiembre en el Centro Histórico, o mediante el correo arteygestion.cultura.campeche.gov.mx. También habrá un módulo de registro el 10 de octubre ubicado en la entrada de la Puerta del Mar.

La Magna Vaquería forma parte de las actividades del Mes de la Campechanidad, cuyo programa incluye también el Desfile de la Campechanidad, el Palmar y Sarao, Linda Campechana y la Lotería Campechana.

JGH