Elecciones 2027 en Campeche: IEEC pretende ejercer más de 499 mdp; ¿en qué se gastarían?

El Instituto Electoral del Estado de Campeche, IEEC, aprobó el paquete económico que pretende ejercer durante 2027, con un monto conjunto de 499 millones 403 mil 82 pesos para sus actividades ordinarias, procesos electorales, presupuesto participativo y financiamiento público de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes.

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Los acuerdos serán remitidos al Poder Ejecutivo estatal para que los considere dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. El paquete contempla recursos para atender tanto las actividades permanentes del IEEC como la organización de elecciones y otros ejercicios de participación ciudadana.

Los acuerdos serán enviados al Poder Ejecutivo estatal. / Por Esto!

Para el funcionamiento ordinario del organismo se aprobaron 86 millones 84 mil 321 pesos, destinados a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

La mayor cantidad corresponde al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026 a 2027, con 269 millones 731 mil 472 pesos para la organización de las elecciones de diputaciones, gubernatura, ayuntamientos y juntas municipales.

Además, el IEEC contempló 3 millones 7 mil 305 pesos para las actividades preparatorias del Proceso Electoral Estatal Ordinario del Poder Judicial Local 2027 a 2028. Estos recursos estarán destinados a las primeras tareas de planeación y organización del proceso.

JGH