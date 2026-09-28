Conoce a Olivia Diversace, la yucateca aspirante a feminosa de La Más Draga 8

Yucatán busca nuevamente tener representación en el famoso reality internacional La Más Draga, que este martes 29 de septiembre realizará las audiciones para elegir a las participantes de su octava temporada.

Entre las aspirantes se encuentra Liesel Gallegos, drag queen yucateca que da vida a Olivia Diversace, personaje que ha ganado popularidad en redes sociales por sus espectaculares vestuarios y presentaciones.

La artista local fue seleccionada entre 33 aspirantes de un total de 2 mil 583 personas que participaron en el proceso de selección, por lo que este martes tendrá la oportunidad de buscar un lugar en la nueva temporada de La Más Draga.

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Olivia Diversace ha llamado la atención en redes sociales por algunos de los atuendos que ha utilizado durante sus presentaciones. Entre los más conocidos se encuentra uno inspirado en Va y Ven, el sistema de transporte público de Yucatán, así como otro basado en Bizcochito, una popular empresa galletera local.

Además de su actividad en redes sociales, la drag queen yucateca ha ganado seguidores gracias a sus presentaciones en un conocido antro de Mérida, donde ha recibido muestras de apoyo de quienes esperan verla formar parte de La Más Draga 8.

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Audiciones para La Más Draga 8: ¿cuándo y dónde verlas?

Las audiciones para la octava temporada de La Más Draga se transmitirán este martes 29 de septiembre a través del canal oficial del programa en YouTube.

La transmisión comenzará a las 9:00 de la noche y contará con la participación de Deseos Fab y La Kyliezz como conductoras.

El panel de jueces estará integrado por reinas que han participado en las siete temporadas anteriores de La Más Draga, entre ellas la yucateca Cattriona Biñé, quien también formó parte del reality.