Campeche: Ocho quejas por novatadas terminan en conciliación; cinco siguen abiertas

Ocho de un total de 13 quejas interpuesta por estudiantes, madres y padres de familia, por la ‘novatada violenta’ en la Escuela Normal Rural ‘Justo Sierra Méndez’ de Hecelchakán, dos más que se anexaron en fechas recientes, han quedado resueltas a través de un procedimiento de conciliación, al tratarse de violaciones no graves, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).

No obstante, el organismo garante reveló que continúan aperturados otros cinco procedimientos, y ya dictó medidas cautelares a la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado para que garantice la protección física y psicológica de los estudiantes, presuntas víctimas, durante su estancia en el plantel educativo.

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La presidenta de la comisión, Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, explicó que los ocho expedientes fueron integrados y atendidos mediante reuniones tanto con las personas que presentaron las quejas como con la autoridad educativa.

Detalló que, derivado de estas actuaciones, la Seduc emprendió acciones para atender las situaciones denunciadas, mientras que las personas señaladas como víctimas recibieron la atención correspondiente, por lo que se determinó cerrar los expedientes mediante conciliación, al tratarse de violaciones no graves y existir satisfacción de las partes afectadas.

“Tenemos todavía cinco procedimientos más aperturados”, confi rmó la ombudsperson, al precisar que estos casos continúan bajo investigación y seguimiento por parte del organismo defensor de los derechos humanos.

Como parte de las actuaciones realizadas, la Codhecam dictó medidas cautelares a la Secretaría de Educación, con la fi nalidad de que se garantice que las y los estudiantes involucrados puedan continuar con su formación académica sin que las quejas presentadas deriven en afectaciones a su derecho a la educación.

Rodríguez Mejía explicó que una de las principales disposiciones consiste en asegurar que las presuntas víctimas no sean expulsadas de la institución educativa por el hecho de cursar sus estudios y estar relacionadas con los procedimientos abiertos.

Las medidas buscan garantizar su integridad física y psicoló- gica durante su permanencia en el plantel, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes y se determina lo conducente en cada expediente.

La titular de la Codhecam indicó que el organismo mantiene acompañamiento con la autoridad educativa para verifi car que se respeten los derechos de las personas que manifestaron haber sido afectadas durante los hechos denunciados anteriormente.

Agregó que la propia Seduc ha manifestado que el asunto está siendo atendido con rigor y que se están tomando las medidas necesarias para garantizar a los estudiantes tanto su derecho a la educación como a su integridad física y emocional.

La funcionaria reiteró que,

aunque ocho expedientes ya fueron concluidos mediante conciliación, los cinco procedimientos restantes permanecen abiertos, por lo que la Codhecam continuará con las investigaciones y el acompañamiento a las presuntas víctimas hasta que se determine la situación de cada caso.