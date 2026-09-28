Vinculan a proceso a Jorge “N” por presunto abuso sexual contra dos adolescentes en Campeche

Jorge “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de ser señalado por hechos cometidos en agravio de dos adolescentes en la colonia Ampliación Revolución.

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Los hechos habrían ocurrido cuando el imputado presuntamente agredió a las dos adolescentes. Tras su detención mediante una orden de captura, Jorge “N” fue presentado ante un juez de Control, quien calificó de legal la detención y posteriormente escuchó los argumentos del Ministerio Público, así como los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial se determinó la vinculación a proceso del acusado por el delito de abuso sexual. Ante esto, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén mientras continúa el proceso.

JGH