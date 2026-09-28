Combis ponen condiciones para regresar a Héroe de Nacozari

Al ofrecer la ruta de la colonia Héroe de Nacozari para regresar el servicio de transporte público, cooperativistas de combis piden, además de mejoras viales y la asignación de paraderos, la ampliación de la ruta hacia Cuatro Caminos para que sea un negocio verdaderamente redituable.

Según indicaron los operadores de las camionetas de transporte público, hace un año y medio, alrededor del 2024, atendieron dicha ruta pero la abandonaron debido a que las calles estaban en muy mal estado por la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Campeche, así como por la baja afluencia de pasaje, lo que en muchas ocasiones les resultaba más costoso debido a los gastos de combustible y al mantenimiento de las unidades.

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Cabe recordar que el mes pasado, vecinos de la Nacozari sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Bienestar para gestionar que a dicha colonia ingresaran los camiones del sistema Ko’ox, al aprovechar que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas, reconstruyó las calles.

Sin embargo, recientemente Eduardo Zubieta Marco, director general de la Agencia Reguladora del Transporte (Artec), descartó el ingreso de dichas unidades urbanas a esa colonia, al proponer que, en su lugar, ingresen las combis.

“Sí se les estuvo brindando el servicio, pero no resultó redituable para nosotros, a tal grado que en lugar de ganancias reportamos pérdidas y porque los pocos vecinos que abordaban las combis se bajaban en distancias muy cortas; prácticamente eso nos representaba demoras en el servicio. Por lo tanto, si las autoridades de la Artec quieren que regresemos, pues que nos asignen paraderos y que nos amplíen la ruta hasta la colonia Cuatro Caminos para que sea redituable”, manifestó Víctor Xool, chofer de colectivo.

Aparte de esto, los operadores narran que se llevaron una mala experiencia con muchos de los usuarios de la colonia Héroe de Nacozari, al señalar que maltratan las unidades y les ocasionan daños constantes a los asientos.

“Estuvimos laborando un año, con tres rutas y tres unidades. Así que, si las autoridades y los vecinos quieren que regresemos, tienen que mejorar las vialidades por completo y nos tienen que garantizar que sea una ruta redituable para poder sacar los gastos del servicio, como lo es el mantenimiento de las unidades”, expresó Miguel Luna, operador de combi.

Mientras, en la colonia Nacozari los vecinos quedaron en regresar a las instalaciones de la Artec para hacer las gestiones necesarias a fi n de volver a contar con algún tipo de servicio de transporte público que tanto demandan en dicho sector, donde actualmente lo único que pasa cerca es el Tren Ligero, el cual cuenta con dos paraderos: uno en la Ampliación de dicha colonia y otro a la altura de Cuatro Caminos.