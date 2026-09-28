Reconocen a lo mejor del turismo campechano con el Mérito Turístico 2026

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo este 27 de septiembre, se realizó la entrega del Premio al Mérito Turístico 2026, distinción que reconoce el trabajo, la creatividad y la entrega de quienes impulsan el desarrollo turístico del Estado. La ceremonia reunió a prestadores de servicios y diversas autoridades para enaltecer los proyectos que fortalecen la sostenibilidad, la innovación y la identidad gastronómica de Campeche.

En esta edición 2026, los tres galardonados fueron Servicios Ecoturísticos Carey S.C., en la categoría de Turismo Comunitario y Conservación del Patrimonio; Restaurante ‘Los Tucanes’, en Innovación Turística; y Don Fernando Adolfo Calderón Montero, de ‘La Palapa del Tío Fito’, distinguido por su Trayectoria Turística.

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Durante su intervención, el presidente del Comité de Evaluación del premio, Héctor Cá- mara Mijangos, destacó que el turismo representa no solamente una actividad económica, sino también una forma de vida para quienes han decidido invertir, emprender y permanecer en Campeche. Señaló que detrás de cada empresa turística también existen familias, trabajadores, sueños, sacrificios y la voluntad de salir adelante.

Cámara Mijangos reconoció especialmente a quienes todos los días abren las puertas de sus negocios, generan empleos y continúan apostando por el desarrollo económico del Estado.

De igual forma llamó a los empresarios y prestadores de servicios a aprovechar estos encuentros para intercambiar ideas, establecer alianzas comerciales, fortalecer sus empresas e impulsar nuevos proyectos.

Asimismo, pidió a las autoridades mantener el diálogo y el trabajo conjunto para construir una agenda que responda a las necesidades reales del sector.

Respecto a los galardonados, afirmó que el reconocimiento representa el resultado de años de esfuerzo, trabajo y compromiso con Campeche y su gente, por lo que felicitó a quienes recibieron la distinción y consideró que sus historias pueden inspirar a otros integrantes de la industria.

Consolidada como cooperativa en 2005 en Isla Arena, Servicios Ecoturísticos Carey S.C. demuestra cómo el turismo y la preservación ambiental avanzan de la mano. La cooperativa ha liderado acciones de protección de humedales, destacando la reforestación de 30 hectáreas de manglares y el desazolve de canales. Además de fomentar la economía circular en su comunidad, ofrece recorridos en canoa para observar flamencos y la riqueza natural de la zona, uniendo conservación y vivencias turísticas.

“Los Tucanes”, en Sabancuy, Carmen, es un negocio familiar que cuenta con 21 años de experiencia combinando gastronomía y naturaleza. Su propuesta destaca al innovar la experiencia del visitante ofreciendo una selecta variedad de carnes y mariscos, junto con actividades de ecoturismo dentro de más de cuatro hectáreas de jardines diseñadas para el esparcimiento familiar y comunitario.

Con una trayectoria culinaria de más de 50 años —iniciada en Palizada—, Don Fernando Adolfo Calderón Montero representa la constancia y el amor por Campeche. Durante más de tres décadas, ‘La Palapa del Tío Fito’, ubicada en el Malecón de San Francisco de Campeche, se ha consolidado como referente de la cocina marinera.

Finalmente, Cámara Mijangos sostuvo que Campeche cuenta con historia, cultura, naturaleza, gastronomía y gente trabajadora para fortalecer su actividad turística y seguir impulsando la economía del sector empresarial y social