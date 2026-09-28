Vecinos de Hopelchén denuncian apagones durante fiestas en local social; piden intervención de CFE

Vecinos de la calle 13 de la colonia Campo de Aviación exigen a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que obligue a la dueña de un conocido local social a instalar su propio transformador, porque, según señalaron, cada vez que hay eventos, tal como sucedió este fin de semana, sufren fallas en la energía eléctrica y se quedan sin servicio por varias horas, en perjuicio aún mayor de las familias que tienen adultos mayores enfermos.

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María Eugenia Milán Durán y Lucrecia Uicab Chí señalaron que los vecinos que viven en la calle 13 de esa colonia llevan 10 años con fallas en el suministro de energía eléctrica cada vez que hay fiestas en ese local, principalmente los sábados y domingos por las noches, cuando se presentan tecladistas o conjuntos musicales.

Citaron, por ejemplo, que un sábado por la tarde o noche, cuando los grupos musicales o tecladistas inician sus pruebas de sonido, el voltaje de la energía eléctrica empieza a fallar. En ocasiones, el servicio no se normaliza durante la fiesta y, lo peor, hay veces en que se han quedado sin luz desde esa noche y hasta la mañana del domingo, lo cual les genera daños y perjuicios.

“No queremos tener problemas con la dueña del local Villa Palmeras, es su negocio y no la queremos perjudicar, pero ella tiene que entender los perjuicios y consecuencias que nos causa. Creemos que lo más viable es que ella instale su propio transformador y así evite más perjuicios a los vecinos”, indicó doña Eugenia.

Los eventos masivos en el establecimiento provocan apagones constantes en la colonia Campo de Aviación. / Mauriel Koh

Añadió que cada vez que hay fiesta se va la energía eléctrica. Indicó que su esposo está enfermo de diabetes y que sus medicamentos deben estar refrigerados. En un par de ocasiones, dijo, se le han descompuesto por falta de refrigeración. El costo de cada medicamento es de 1,800 pesos, dinero que nadie les devuelve.

Indicó que incluso se les ha quemado un refrigerador, lo que empeoró la situación de su familia. Tuvieron que comprar uno nuevo, pero las fallas continúan y, afirmó, la situación cada vez es peor.

Por su parte, doña Lucrecia Uicab Chí mencionó que dos ventiladores se le han dañado debido a las variaciones de voltaje que, señaló, se presentan en la zona.

Mencionó que cada fin de semana ya saben lo que les ocurrirá los sábados o domingos cuando hay fiestas en ese local social, porque, desde que empiezan las pruebas de sonido de los grupos musicales, las fallas de energía eléctrica se presentan en las viviendas de ese sector de la ciudad.

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Coincidieron en que ya se acerca diciembre, mes en el que hay muchos eventos incluso entre semana, porque es común que durante el último mes del año haya fiestas tanto de día como de noche en ese local social.

Ante ello, exigieron a la CFE que obligue a la dueña del local a instalar su propio transformador y así evitar daños y perjuicios a los vecinos.

JGH