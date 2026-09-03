Apagón de más de 10 horas en Hopelchén por falla en un transformador

Vecinos de la avenida Desiderio Ortegón Cauich señalaron que por negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerca de 20 familias de ese sector de la ciudad de Hopelchén, se quedaron sin energía eléctrica por más de 10 horas, y pese a que hicieron el reporte de que un transformador sacó chispas y tiró aceite, esa empresa no atendió su reclamo, y le exigieron cambiarlo.

Indicaron que, mientras tanto pasaron parte de la noche del miércoles y toda la madrugada del jueves sin energía eléctrica, y hasta las 8 de la mañana de este jueves, el servicio no se había restablecido, y las afectaciones a fueron severas, pues por intenso calor no pudieron conciliar el sueño, y personas adultas mayores enfermas y niños fueron que resintieron aún más el apagón.

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Adrián Uitzil y Enrique Kantún indicaron qué, alrededor de las 22 horas del miércoles se dio un apagón en el entronque de las avenidas Desiderio Ortegón Cauich y Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en la colonia San Román, y la causa es que del transformador y cables que están junto a conocida mielera, salieron chispas y ese convertidor de energía eléctrica tiró aceite.

Ante esa situación mencionaron que, se quedaron sin energía eléctrica unas 20 familias que viven sobre la avenida Desiderio Ortegón Cauich, y una comisión de vecinos acudió hasta las oficinas de la CFE en el centro de la ciudad para hacer el reporte, pero el vigilante les dijo que no hay personal de guardia, y les pidió que reporten al 071 esa anomalía.

Mencionaron que ese reporte se hizo correctamente, pero no recibieron respuesta oportuna y favorable, y hasta las 8 de la mañana de este jueves, el servicio no se había restablecido, aunque indicaron que el alumbrado público de la avenida principal se restableció, pero en las viviendas no.

En hora de la madrugada, loe vecinos afectados pidieron la presencia de la prensa para dar a conocer esa situación y sobre todo para indicar que por negligencia de la CFE los vecinos sufren constantemente de las fallas de la energía eléctrica, pues también han reportado que ese transformador falla constantemente echando chispas y derrama aceite y por consiguiente “bota” las cuchillas y deja a ese sector de la población sin energía eléctrica.

Revelaron que, CFE no lo ha sustituido ese transformador y sus empleados solo llegan al sitio, y hacen remedios, pero no “atacan” al problema desde “la raíz”, que es el transformador, que al parecer ya es insuficiente y de menor capacidad y está sobrecargado.