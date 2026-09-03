MOBI sustituye a las combis en rutas de Chetumal; unidades serán llevadas a comunidades rurales

Las “combis” que atendían las rutas de pasajeros en la ciudad cambiaron de modalidad y ahora brindarán servicio entre comunidades rurales de Othón P. Blanco, informó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

Asimismo, dejó en claro que ninguna de las rutas que anteriormente cubrían las “combis” en Chetumal se encuentra desatendida, ya que actualmente el servicio se presta mediante camiones eléctricos y unidades del sistema Movilidad del Bienestar (MOBI).

“Las rutas de transporte público del sistema MOBI en Chetumal mantienen cobertura en los sectores donde anteriormente operaban ‘combis’, por lo que no se ha dejado sin servicio a los usuarios”, resaltó.

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En redes sociales se difundieron diversas quejas en las que habitantes de Chetumal señalaban que las “combis” habían dejado de operar y que, en consecuencia, no existía un medio de transporte que atendiera esos recorridos.

En este sentido, Hernández Kotasek dejó en claro que son las unidades del sistema MOBI las que mantienen la cobertura en los sectores donde anteriormente circulaban las “combis”, por lo que “no se ha dejado sin servicio a los usuarios”.

Asimismo, aclaró que estas unidades no desaparecen como medio de transporte, sino que, de manera general, continuarán funcionando bajo otra modalidad, en este caso para atender los traslados entre comunidades rurales.

Las combis serán destinadas a cubrir rutas entre comunidades rurales de Othón P. Blanco / Especial

El titular del Imoveqroo detalló que el cambio de modalidad forma parte de los procedimientos contemplados históricamente en el esquema de concesiones, y los permisionarios pueden solicitarlo cuando así lo consideren necesario.

A manera de ejemplo, mencionó que Nicolás Bravo y otras comunidades de Othón P. Blanco carecen de transporte público, por lo que las “combis” serán utilizadas para atender esta deficiencia.

Incluso, resaltó que, hasta el momento, en el caso de Chetumal, 25 de las 32 concesiones del servicio de pasajeros tipo “combi” han cambiado de modalidad y ya se encuentran activas en la zona rural.

Detalló que se trata de unidades pertenecientes a distintos sindicatos y organizaciones, mientras que, en la ciudad, los recorridos donde anteriormente operaban son atendidos, por primera vez en 14 años, mediante transporte público.

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Por otra parte, informó que hasta el próximo lunes 7 se mantendrá gratuito el servicio de transporte MOBI en la recién inaugurada ruta Sian Ka’an-Las Américas, como parte de las acciones para apoyar la economía familiar y consolidar dicho recorrido.

Hernández Kotasek indicó que también continuarán con la evaluación de la ruta, que contempla aspectos como los tiempos de traslado, revisiones físicas y mecánicas de las unidades, debido a que son eléctricas, así como la supervisión de los paraderos.

Sobre esto último, resaltó que podrían instalarse más puntos de ascenso y descenso, debido a que los operadores han señalado la necesidad de contar con otras ubicaciones para facilitar el abordaje de pasajeros.