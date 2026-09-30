Clima en Campeche este 1 de octubre: ¿Habrá lluvias? así inicia el mes

Campeche tendrá este jueves 1 de octubre chubascos aislados, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en la península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Juan Antonio Palma.

Noticia Destacada Clima en Campeche hoy miércoles: ¡Paraguas a la mano! Pronostican lluvias intensas la última tarde de septiembre

La presencia de la onda tropical número 42, una vaguada monzónica y un frente frío en el Golfo de México favorecerá la formación de lluvias en la región. Sin embargo, para este jueves las precipitaciones serán dispersas en Campeche, mientras que en Quintana Roo se esperan lluvias más intensas.

Para el viernes 2 de octubre se prevé un incremento de las precipitaciones en Campeche, con tormentas más generalizadas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros en algunas zonas de la península. Estas condiciones podrían extenderse durante el fin de semana, con lluvias y tormentas eléctricas principalmente por las tardes.

El meteorólogo también advirtió que octubre podría ser un mes lluvioso debido a la interacción de sistemas tropicales y frentes fríos. Además, anticipó una temporada 2026-2027 con hasta 25 sistemas frontales, que podrían ocasionar lluvias, eventos de norte y descensos de temperatura en la región.

JGH