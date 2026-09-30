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Clima en Campeche este 1 de octubre: ¿Habrá lluvias? así inicia el mes

Las lluvias aisladas marcarán el clima en Campeche este jueves, pero para el viernes se esperan tormentas más generalizadas, con acumulados de hasta 75 milímetros en algunas zonas.

Jesús García

Por Jesús García

30 de sept de 2026

1 min

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Campeche tendrá chubascos aislados este jueves 1 de octubre.
Campeche tendrá chubascos aislados este jueves 1 de octubre.

Campeche tendrá este jueves 1 de octubre chubascos aislados, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en la península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Juan Antonio Palma.

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La presencia de la onda tropical número 42, una vaguada monzónica y un frente frío en el Golfo de México favorecerá la formación de lluvias en la región. Sin embargo, para este jueves las precipitaciones serán dispersas en Campeche, mientras que en Quintana Roo se esperan lluvias más intensas.

Para el viernes 2 de octubre se prevé un incremento de las precipitaciones en Campeche, con tormentas más generalizadas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros en algunas zonas de la península. Estas condiciones podrían extenderse durante el fin de semana, con lluvias y tormentas eléctricas principalmente por las tardes.

El meteorólogo también advirtió que octubre podría ser un mes lluvioso debido a la interacción de sistemas tropicales y frentes fríos. Además, anticipó una temporada 2026-2027 con hasta 25 sistemas frontales, que podrían ocasionar lluvias, eventos de norte y descensos de temperatura en la región.

JGH

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