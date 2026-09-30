CFE calla ante robo de luz en Campeche por invasores

Mientras más de 400 familias de la colonia Leovigildo Gómez padecen apagones que pueden prolongarse desde varias horas hasta dos días, vecinos señalan que el problema estaría relacionado con conexiones clandestinas de energía eléctrica realizadas desde más de 100 lotes ocupados irregularmente. Los afectados aseguran que, pese a las denuncias, hasta ahora no han recibido una solución de fondo.

La inconformidad aumentó luego de que habitantes buscaran una explicación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según el testimonio recabado, personal de la empresa indicó que cualquier solicitud de información debía presentarse formalmente por escrito. Los vecinos sostienen que la situación ya es conocida por la CFE y reclaman una intervención para revisar las instalaciones y determinar responsabilidades.

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El problema no sería aislado. Personal que realiza trabajos de mantenimiento habría detectado hace aproximadamente un mes conexiones irregulares en la colonia 20 de Noviembre, situación que, de acuerdo con la información proporcionada, derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República. En Leovigildo Gómez, habitantes señalan específicamente a 102 lotes desde donde presuntamente se habrían tendido cables para obtener electricidad sin una contratación regular del servicio.

Además de los apagones, los residentes advierten sobre el riesgo de sobrecargas, daños a transformadores y afectaciones a aparatos eléctricos. Según sus testimonios, algunas instalaciones improvisadas utilizarían cables delgados extendidos hasta por 200 metros, lo que consideran un peligro tanto para quienes realizan las conexiones como para las familias de los alrededores.

La tensión comienza a escalar entre habitantes regularizados y las personas que ocupan los terrenos. Vecinos anunciaron que se organizan para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue quién realizó las conexiones y se deslinden responsabilidades. También denunciaron presuntas amenazas después de hacer público el problema.

Los señalamientos incluyen al dirigente Humberto Sabaleta, a quien vecinos atribuyen encabezar al grupo de ocupantes; sin embargo, las acusaciones corresponden a testimonios de los denunciantes y no implican que exista responsabilidad legal acreditada. También existen señalamientos vecinales sobre una supuesta protección o tolerancia de autoridades, pero no se aporta evidencia que permita corroborar esa acusación.

Para las familias afectadas, el reclamo inmediato es recuperar un servicio eléctrico estable y seguro. Mientras no se determine técnicamente qué está provocando las fallas ni se resuelva la situación de las conexiones denunciadas, aseguran que continuarán expuestas a apagones y posibles daños en sus viviendas.