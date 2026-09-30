Quintana Roo encabeza el número de matrimonios en México pese al aumento de divorcios

Mientras que en el país se registraron 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios, Quintana Roo presentó la mayor tasa de nupcialidad, con 8.6 uniones por cada mil habitantes de 18 años y más, así como 1.8 separaciones legales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su reporte del 2025 publicado ayer.

El año pasado se registraron dos matrimonios en los que una de las personas contrayentes era menor de edad: uno en Oaxaca y otro en Quintana Roo.

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Para Wilma Canché, con 19 años de matrimonio, mantener la unión representa un trabajo conjunto de la pareja, aunque reconoce que cada vez resulta más complicado debido al estrés de la vida cotidiana, las exigencias relacionadas con los hijos y la dinámica entre ambos.

Por su parte, Alejandra García, quien después de 14 años de matrimonio enfrenta un proceso de divorcio, considera que la falta de comunicación, entendimiento y compatibilidad propició la situación que atraviesa con su aún esposo, mientras que quienes padecen las consecuencias son los hijos, que todavía están en proceso de comprender la realidad de unos padres que ahora viven en domicilios distintos.

A nivel nacional se contabilizaron 491 mil 640 matrimonios y 155 mil 254 divorcios durante el transcurso del año pasado.

Al dar a conocer las estadísticas de matrimonios y divorcios correspondientes al 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía precisó que, mientras la tasa de nupcialidad en el país mantiene una tendencia descendente, las disoluciones legales presentan un comportamiento que va en aumento.

La tasa nacional de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4, mientras que en el 2016 tuvo un aumento y se ubicó en 6.6.

Mientras tanto, el indicador de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más alcanzó 1.7, nivel similar al registrado en el 2016, cuando fue de 1.69.

En el 2020, año que coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19, se presentó una disminución, al ubicarse en 1.05, respecto de los índices registrados tanto en años anteriores como posteriores.

También se dio a conocer que en las 31 entidades federativas se contabilizaron 6 mil 481 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 978 se realizaron entre mujeres y 2 mil 503 entre hombres.

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Por grupo de edad, el mayor porcentaje de matrimonios para ambos sexos correspondió al rango de 25 a 29 años. En las mujeres, las proporciones más bajas se observaron en los segmentos de 15 a 19 y de 45 a 49 años; en los hombres, en el de 15 a 19.

Las entidades con las mayores tasas de divorcio por cada mil habitantes de 18 años y más fueron Campeche, con 4.4; Nuevo León, con 3.5; y Tamaulipas, con 3.3. Los niveles más bajos se registraron en Veracruz, con 0.8; Ciudad de México, con 0.9; y Chiapas, con 1.