Autobús del SUR se accidenta por la autopista Seybaplaya-Campeche; reportan varios lesionados

Un autobús del SUR sufrió un accidente luego de que el chofer perdió el control de la unidad y terminara por estrellarse contra un muro de contención por la autopista Seybaplaya-Campeche, aproximadamente 6 kilómetros después de la caseta, en dirección a la capital.

Según datos preliminares, se reportan daños materiales de consideración y varias personas lesionadas; no obstante, hasta el momento no hay datos oficiales por parte de las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el accidente se registró la noche de este jueves, en medio de la lluvia, sobre la vía de comunicación antes referida, en el tramo con dirección Seybaplaya hacia Campeche.

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Posiblemente el pavimento mojado pudo haber sido la causa; sin embargo, otra versión que trascendió señala que la unidad de la línea comercial SUR habría intentado esquivar a otra unidad al momento de rebasar; sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada.

Al lugar del accidente arribaron elementos de emergencia y seguridad, tales como personal de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) de Campeche.