Huracán Marie ya es categoría 2: ¿cuál es su trayectoria hoy y qué estados afecta a su paso?

El huracán Marie tomó más fuerza y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que las afectaciones climáticas seguirán impactando en el territorio nacional, principalmente en Baja California Sur.

"Marie se desplazará gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur, su extensa circulación ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas occidentales de la península de Baja California, además de reforzar la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur", detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la información difundida por el SMN, la extensa circulación del huracán ocasionará fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, además, aumenta la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur).

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Este es el pronóstico de lluvias para el viernes 4 de septiembre de 2026:

-Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

-Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), y Nayarit (norte y costa).

-Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sur), Coahuila (este y sureste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y este), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Puebla (oeste y sureste), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

-Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.