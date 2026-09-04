Transformador saca chispas y deja a 20 familias sin luz durante más de 12 horas en Hopelchén

Vecinos de la avenida Desiderio Ortegón Cauich señalaron que por negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerca de 20 familias se quedaron sin energía eléctrica por más de 12 horas. Pese a que hicieron el reporte de que un transformador sacó chispas y tiró aceite, la empresa no atendió de inmediato. Exigieron cambiar el equipo, pero fue hasta este jueves alrededor de las 10:00 horas cuando el servicio se restableció.

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Indicaron que pasaron parte de la noche del miércoles y toda la madrugada del jueves sin energía, por lo que las afectaciones fueron severas, pues debido al intenso calor no pudieron conciliar el sueño.

Adrián Uitzil y Enrique Kantún coincidieron en que alrededor de las 22:00 horas del miércoles los afectó un apagón en el entronque de las avenidas Desiderio Ortegón Cauich y Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en la colonia San Román. Señalaron que la causa fue un transformador y cables ubicados junto a una conocida mielera, donde salieron chispas y se esparció aceite caliente en la calle.

Ante esa situación, mencionaron que una comisión de vecinos acudió a las oficinas de la CFE, pero el vigilante les dijo que no había personal de guardia y les pidió reportar la anomalía al 071; sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta oportuna.

JGH