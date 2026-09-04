Fuerzas federales decomisan de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa; desmantelan megaboratorio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, en lo que calificó como uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante la actual administración.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que la operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte del despliegue, las autoridades desmantelaron un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué aseguraron las autoridades en el laboratorio clandestino?

Harfuch señaló que, además de las más de 16 toneladas de metanfetamina, fueron aseguradas más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas utilizadas presuntamente para la producción de drogas sintéticas.

El funcionario estimó que el operativo provocó una afectación económica de 347 millones de dólares a la estructura criminal vinculada con el complejo.

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También precisó que el laboratorio más grande localizado durante esta administración había sido previamente detectado y destruido por el Ejército Mexicano.

Operativo derivó de trabajos de inteligencia naval

De acuerdo con Harfuch, el resultado fue posible por labores de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecidas mediante intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

El secretario subrayó que este tipo de cooperación internacional se mantiene, dijo, con pleno respeto a la soberanía nacional.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

Gobierno busca golpear producción y finanzas del crimen organizado

Harfuch explicó que la estrategia federal busca afectar a las organizaciones criminales desde su capacidad de producción.

Esto incluye, señaló, desmantelar laboratorios, cortar cadenas de suministro y debilitar las finanzas de los grupos dedicados al tráfico de drogas.

El funcionario aseguró que la cooperación con autoridades extranjeras continuará traduciéndose en operaciones contra estructuras vinculadas con la fabricación y tráfico de sustancias ilícitas.

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