Mueren dos pilotos de Grecia tras estrellarse un F-4 Phantom en exhibición aérea cerca de Atenas

Dos pilotos de la Fuerza Aérea de Grecia murieron este sábado 5 de septiembre después de que el caza F-4 Phantom en el que viajaban se estrelló pocos minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, en las afueras de Atenas.

El accidente ocurrió durante el evento Athens Flying Week, ante miles de asistentes. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave comenzó a perder altura de forma repentina antes de impactarse y provocar una explosión seguida de un incendio.

Las causas del siniestro todavía no han sido determinadas.

¿Qué ocurrió con el F-4 Phantom en Grecia?

El avión participaba en una demostración cuando perdió altura minutos después del despegue y terminó por caer en las inmediaciones del aeropuerto militar.

Tras el impacto se desató un incendio que movilizó a cerca de 100 bomberos y 13 medios aéreos, desplegados para controlar las llamas y asegurar la zona.

La exhibición fue suspendida después del accidente.

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¿Por qué los pilotos no utilizaron los asientos eyectables?

Medios locales difundieron versiones distintas sobre los últimos momentos del vuelo.

El diario Kathimerini señaló que los dos pilotos, considerados experimentados, no habrían utilizado los asientos eyectables porque intentaron alejar la aeronave de zonas habitadas y del público.

Sin embargo, la televisión pública ERT informó que los tripulantes posiblemente no tuvieron tiempo suficiente para activar el sistema de eyección.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente cuál de estas hipótesis explica lo ocurrido.

🚨 FULL VIDEO: The moment a Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashed during a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



The footage captures the aircraft’s final maneuver before impact.



No parachutes were visible in the immediate aftermath. The condition of the… pic.twitter.com/kUKXUIzgzR — XPRESS (@Xpress_24_7) September 5, 2026

Ministro de Defensa regresa a Atenas tras el accidente

Después del siniestro, el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, interrumpió su agenda en Salónica, donde tenía previsto participar en una feria internacional, y regresó a Atenas.

Las autoridades militares deberán abrir una investigación para determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla técnica, un problema durante la maniobra o alguna otra circunstancia.

El F-4 Phantom es un avión de combate que ha formado parte durante décadas de la aviación militar griega.

IO