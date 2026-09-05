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Alertan por conjuntivitis en Campeche: Calor dispara hasta 60% los problemas de la vista

Especialistas alertan que el calor aumenta hasta 60% los problemas oculares, principalmente ojo seco y conjuntivitis, y recomiendan evitar la automedicación.

Por Alejandro Balan

5 de sept de 2026

2 min

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Los problemas de la vista aumentan hasta 60 por ciento durante la temporada de calor.
Los problemas de la vista aumentan hasta 60 por ciento durante la temporada de calor. / Alejandro Balan

Hasta en 60 por ciento aumentan los problemas de la vista durante la temporada de calor, principalmente los casos de resequedad ocular y conjuntivitis, debido a factores como la exposición prolongada a los rayos solares, el sudor y el uso constante de aires acondicionados, advirtieron especialistas, quienes llamaron a no automedicarse y acudir a valoración ante cualquier síntoma.

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Gabriela Sahagún Flores y Marcelino Arias Castillo explicaron que las altas temperaturas favorecen la aparición de afecciones como el llamado «ojo seco», la conjuntivitis y otras infecciones que requieren tratamiento médico, además de que determinados problemas oculares pueden agravarse durante esta época.

A la par, la Fundación Oftalmológica Iluminando Vidas A.C. alertó sobre la posibilidad de que durante esta temporada se presenten picos de conjuntivitis, infección altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad.

El cirujano oftalmólogo Rodrigo Orozco Vega, integrante de la organización, explicó que la conjuntivitis consiste en la inflamación de la membrana que recubre el ojo y puede tener causas virales, bacterianas o alérgicas.

En la Península de Yucatán, dijo, las condiciones ambientales favorecen particularmente el incremento de los casos alérgicos.

Advirtió que también enfermedades virales como el sarampión y COVID-19 pueden provocar conjuntivitis, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención y mantener completo el esquema de vacunación.

Entre las principales medidas, recomendó lavarse frecuentemente las manos, utilizar gel antibacterial y no compartir toallas, sábanas ni fundas de almohada, debido a que estos objetos pueden facilitar la transmisión dentro del hogar.

Orozco Vega insistió en que, ante enrojecimiento, irritación, secreción o cualquier alteración ocular, se debe acudir con un oftalmólogo, debido a que el tratamiento depende de la causa de la conjuntivitis.

Advirtió que una atención inadecuada puede provocar sobreinfecciones, prolongar los síntomas y favorecer la propagación del contagio.

JGH

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