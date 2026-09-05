Se desploma la ocupación hotelera en Campeche: 5 de cada 10 habitaciones quedaron vacías en verano

Con una ocupación hotelera del 49 por ciento, cinco de cada 10 habitaciones disponibles quedaron vacías durante la temporada vacacional de verano 2026 en Campeche, resultado que representó una caída de alrededor de 12 puntos porcentuales respecto al 61 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado.

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El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Campeche, AHMC, Héctor Cámara Mijangos, informó que la medición comprendió del 16 de julio al 30 de agosto y reconoció que, aunque el resultado estuvo por debajo de 2025, el sector lo calificó como «bueno», debido a que se esperaba una ocupación todavía menor ante la tendencia observada durante este año.

Explicó que durante las semanas de vacaciones sí se registró movimiento turístico y llegada de visitantes, aunque una parte importante de la ocupación hotelera se mantuvo gracias a personas que arribaron a la entidad por motivos laborales, entre ellos operadores, obreros y trabajadores vinculados con obras federales y estatales.

Ante este panorama, Cámara Mijangos consideró necesario mantener e intensificar las acciones de promoción turística mediante presentaciones, eventos y campañas en medios nacionales, además de aprovechar la conectividad aérea de la región para atraer visitantes de mercados con mayor poder adquisitivo.

Señaló que, de acuerdo con las encuestas realizadas por el sector, entre los principales mercados potenciales se encuentran Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, mientras que el aeropuerto de Mérida representa una oportunidad para conectar a Campeche con visitantes nacionales, debido a la cercanía entre ambas ciudades.

Para el cierre de año, los hoteleros confían en una recuperación impulsada por eventos deportivos, festivales, actividades culturales, posadas y la temporada decembrina. No obstante, advirtió que septiembre representa tradicionalmente un periodo de baja afluencia, por lo que será fundamental anticipar la promoción de los eventos programados.

En este sentido, Cámara Mijangos pidió a las autoridades liberar con suficiente anticipación las carteleras y programas de festividades, pues esto permitirá al sector hotelero diseñar paquetes turísticos y promocionarlos entre potenciales visitantes.

De manera particular, confió en que la Alcaldía de Campeche dé a conocer lo antes posible la cartelera del Carnaval de Campeche 2027, incluyendo los artistas que participarán, para que los hoteles puedan incorporarlos a sus estrategias de difusión y paquetes comerciales.

El dirigente hotelero sostuvo que anticipar la información permitirá aprovechar una de las festividades más importantes de la ciudad para atraer visitantes de otros estados y no limitar sus beneficios únicamente al público local.

JGH