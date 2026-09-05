Carlos Slim Domit respalda el Plan México y ve en la inversión una vía para crecer más de 4%

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, respaldó el Plan México como una herramienta para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento económico del país.

Durante un encuentro con becarios de Fundación Telmex, el empresario destacó que uno de los objetivos centrales del plan es elevar la inversión pública, privada y mixta hasta niveles de entre 25 y 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Slim Domit señaló que alcanzar ese rango permitiría buscar tasas de crecimiento superiores al 4%, además de generar empleos, ampliar oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

¿Qué dijo Carlos Slim Domit sobre el Plan México?

El empresario sostuvo que la inversión privada nacional será uno de los elementos clave para que el país pueda aprovechar sus oportunidades de crecimiento.

También reiteró el compromiso de las empresas del grupo para mantener inversiones y operaciones en México.

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“Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso de siempre e irrenunciable para seguir trabajando, creciendo y creyendo profundamente en México”, expresó ante los jóvenes.

Slim Domit consideró que el país atraviesa un “cambio de época” en el que las reglas económicas, tecnológicas y productivas están bajo transformación.

Slim Domit destaca el papel de la inteligencia artificial

Otro de los temas centrales de su mensaje fue la inteligencia artificial (IA), a la que describió como una herramienta que puede ampliar capacidades y acelerar procesos de aprendizaje.

Sin embargo, señaló que su aprovechamiento dependerá de las personas que sepan formular las preguntas adecuadas y utilizar la información con principios y valores.

Afirmó que la IA puede procesar grandes cantidades de datos, pero las decisiones finales requieren criterio humano.

La tecnología ya está en manos de nuestros jóvenes. Ahora toca usarla con responsabilidad para crear, transformar y generar un impacto que llegue a millones. 🤩 Así se vivió la participación de Lic. Carlos Slim Domit en México Siglo XXl.#MSXXI #CreaTuMomento #CarlosSlimDomit pic.twitter.com/EEVfXjfsDf — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 4, 2026

Telmex y Telcel prevén mantener inversiones en conectividad

Slim Domit explicó que el crecimiento de la inteligencia artificial también depende del acceso a redes de telecomunicaciones y de una conectividad amplia.

En este contexto, aseguró que Telmex y Telcel mantienen la responsabilidad de invertir de manera continua en infraestructura, actualización tecnológica y capacidad de red.

El objetivo, dijo, es que México cuente con una plataforma de conectividad competitiva que permita aprovechar nuevas herramientas digitales y sostener el desarrollo tecnológico del país.

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