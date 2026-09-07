¿Es segura la Gran Feria Campeche 2026? Protección Civil revela resultado del análisis de riesgos

Las avenidas Fundadores y ampliación Francisco I. Madero presentan condiciones óptimas para albergar las tradicionales ferias de San Román y San Francisco, que este año se fusionarán en la Gran Feria Campeche 2026, determinó la Secretaría de Protección Civil de Campeche, Seprocicam, luego de realizar un dictamen de análisis de riesgos en la zona donde se desarrollarán las actividades.

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No obstante, personal de Protección Civil, tanto del Estado como del Municipio, tendrá presencia permanente durante las festividades y realizará recorridos conjuntos de supervisión ante cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse, como lluvias súbitas e intensas, fuertes vientos, encharcamientos, fallas eléctricas o algún incidente relacionado con las estructuras y juegos mecánicos.

El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, explicó que el análisis contempló aspectos hidrometeorológicos y socioadministrativos, además de las condiciones de las rutas de evacuación, instalación de cableado, toldos y estructuras. Precisó que, mientras se respeten los espacios destinados para desalojar la zona y se mantengan en buenas condiciones las instalaciones, no existe impedimento para realizar las actividades.

Advirtió que, ante el pronóstico de vientos fuertes, los organizadores deberán garantizar que toldos y estructuras estén correctamente sujetos y, de ser necesario, proceder a su desmontaje temporal para evitar accidentes. En el caso de los juegos mecánicos, señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, Sedumop, realizó un estudio de mecánica de suelo, mientras que el Colegio de Ingenieros se sumó a las revisiones solicitadas por Protección Civil.

Dager Granja destacó que se han efectuado diversos recorridos de inspección con autoridades municipales y estatales, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas y garantizar que las rutas de evacuación permanezcan libres, pues las calles serán utilizadas como principales vías de salida en caso de emergencia.

Añadió que se establecerá un comando conjunto para atender cualquier incidencia, con participación de elementos de Protección Civil municipal, Bomberos de Campeche y Seprocicam. Recordó que el Ayuntamiento cuenta con alrededor de 100 elementos para estas tareas.

Finalmente, llamó a los asistentes a asumir su responsabilidad en materia de prevención, evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener bajo vigilancia a los menores y ubicar los módulos de atención y puntos de encuentro. Subrayó que la seguridad durante la Gran Feria Campeche 2026 dependerá también de la prudencia y colaboración de los ciudadanos.

JGH